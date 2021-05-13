Çernobil'den Korkutan Haberler Geliyor: Aktivite Tekrar Başladı!

Tarihin en büyük nükleer felaketlerinden birine sahne olan Çernobil Nükleer Santrali'nden korkutucu yeni haberler geliyor. Tespitlere göre santralin kalıntılarında, radyoaktif aktivite tekrar yükselişe geçiyor!

  • Levent Öztürk
Çernobil'den Korkutan Haberler Geliyor

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