Çernobil'den Korkutan Haberler Geliyor: Aktivite Tekrar Başladı!

Tarihin en büyük nükleer felaketlerinden birine sahne olan Çernobil Nükleer Santrali'nden korkutucu yeni haberler geliyor. Tespitlere göre santralin kalıntılarında, radyoaktif aktivite tekrar yükselişe geçiyor!