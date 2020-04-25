Apple'dan Beklenen Açıklama Nihayet Geldi

Apple Mail'de iki ciddi açık bulunduğu, bu açıkların aktif olarak kullanıldığı iddialarına Apple'dan bir cevap geldi.

Apple: Hacker'lar Bu Sorunlardan Faydalanmadı

Apple, Mail uygulamasında sıfır gün açığı bulunduğuna ve bu açıkların iPhone ve iPad kullanıcılarını hedeflemek için kullanıldığına dair iddiaları reddetti.

Yeni paylaşılan bir rapor, Apple Mail'deki iki güvenlik açığının cihazlardan bilgi çalmaya olanak tanıdığını ileri sürmüştü. ZecOps tarafından paylaşılan rapor, açıkların saldırganlar tarafından kullanıldığı konusunda kendisinden neredeyse emindi. Apple ise açıkların "müşterilerine karşı kullanıldığını gösteren herhangi bir kanıt bulamadığını" söylüyor.

Firma, yaptığı ayrıntılı incelemelerde açıkların kullanıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurguluyor. iPhone üreticisine göre söz konusu "sorunlar, kullanıcılar açısından acil bir risk teşkil etmiyor." Güvenlik ve gizlilik konusuna önem veren bir firma olarak bilinen Apple'ın itibarını korumak istemesi şaşırtıcı değil. Bununla birlikte Apple'ın açıkları kabul ederek bunları birer "sorun" olarak hafifleştirmesi, can sıkıcı bir durum.

ZecOps ise ilk açıklamalarından geri adım atmıyor ve hatta sorunların, "birkaç kuruluşa" karşı kullanıldığına dair kanıtların elinde olduğunu, bunları Apple ile paylaşmaya hazır olduğunu söylüyor. 

Bu noktada hangi tarafa inanacağınızı şaşırmış olabilirsiniz; ancak hangisi doğru olursa olsun elinizden gelen en iyi şey, kullandığınız işletim sistemini güncel tutmak olacak.

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