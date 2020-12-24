Apple, Beklenen AirPods Pro 2 İçin Çok İlginç Kontrol Yöntemleri Deniyor

Görünene göre Apple AirPods Pro 2, sıra dışı bir kontrol sistemi ile sunulabilir. Patently Apple tarafından fark edilen Apple patent başvurusunda tanımlanana göre müzik oynatma ayarlarını yüzünüze dokunarak, başınızı sallayarak ve hatta dişlerinizi birbirine vurarak kontrol edebileceksiniz.
Patent içerisinde tanımlanan kulaklıklar, belirli bir yapı içerisindeki girdi bilgilerini algılayabiliyor. Bu yapıların örnekleri olarak da kulak kanalının içi, başınız veya herhangi bir vücut parçası sunuluyor.
Patently Apple'ın söylediği üzere müziği kontrol etmek için kafa sallamanın veya kolları yukarı aşağı hareket ettirmenin yanı sıra "kullanıcının dişlerini birbirine vurması veya dili ile şaklatma sesi çıkarması" gibi seçenekler söz konusu. Kısacası, bu kontrol yöntemlerinin pek çok farklı ve garip hareket olması mümkün.
Ayrıca kulaklıkları kontrol etmek için muhtemel yöntemler bunlarla da sona ermiyor. Patentte tanımlanana göre duyulabilir sesler veya insanların duyamayacağı sesler de girdi bilgileri olarak kullanılabiliyor. Dahası, bu girdi eylemleri kullanıcının vücudu ile de sona ermiyor. Kablosuz kulaklıklar, kullanıcının bir başka cisim ile temas etmesi ile de, örneğin masaya vurarak veya bir başka kişinin elini sıkarak da kontrol edilebilir. Tabii ki bu yöntemlerin sosyal normlara göre sınırlandırılmasında fayda olacaktır.
Bu ilginç yöntemler, Apple'ın gerçek kablosuz kulaklıklarını kontrol etmek için sıra dışı yöntemleri incelediği ilk sefer değil. Ağustos ayında Apple, gelecekçi "havada hareketler" ile kablosuz kulaklıkları kontrol etme yeteneğini tanımlayan bir başka patentin de sahibi olmuştu. Tüm bu yeni özelliklerin söylentileri dolaşan Apple AirPods Pro 2 ile sunulması mümkün gözüküyor.
Geçmişte de pek çok kez haklı çıkan endüstri analisti Ming-Chi Kuo, AirPods Pro'nun yeni sürümünün 2022 yılında sunulacağını tahmin ediyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi bu patentlerin sadece patent olduklarını ve üretime girecek bir ürünü tanımlamayabileceklerini unutmamakta fayda var.
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