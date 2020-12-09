Apple'dan Beklenen haber Nihayet Geldi; AirPods Max Tanıtıldı

Apple, bir süredir söylentisi dolaşan kulaküstü AirPods modelini, yani AirPods Max'ı resmi olarak tanıttı. İşte AirPods Max'ın özellikleri ve fiyatı.

Apple AirPods Max Tanıtıldı

Apple'ın, AirPods kablosuz kulaklıkları ile hatırı sayılır bir başarı elde ettiği inkar edilemez bir gerçek. Şirketin, böyle bir başarıyı yeni modellerle taçlandırmaması elbette beklenemezdi. Bir süredir dedikodusu yapılan kulaküstü AirPods modeli, Apple tarafından resmi olarak tanıtıldı. AirPods Max adı verilen yeni model, tasarımı ve özellikleriyle göz dolduruyor.

Apple her ne kadar bir süre önce satıl aldığı Beats markası ile bazı kulaküstü kulaklık modellerini piyasaya sürmüş olsa da, bu model AirPods serisine ait ilk model olma özelliğini taşıyor. Kulaklığın kafayı saran taç kısmı çelikten üretilmiş. Kulaklık köpükleri, Apple'ın açıklamasına göre kullanıcılar için özel bir tasarıma sahip. Kulaklık, gürültü engelleme özelliğine sahip. Üzerindeki ayarlar ile müziği kontrol edebildiğimiz gibi, Siri ile iletişim de kurabiliyoruz.

Kulağa oturan iki bölümde, birer 40mm'lik ses sürücüsü bulunuyor ve bu sürücüler Apple tarafından geliştirilmiş. Diğer AirPods modellerinde olduğu gibi, AirPods Max'ta da Apple'ın H1 yongası bulunuyor.

Pil kısmına baktığımızda ise, bizi 20 saate kadar kesintisiz müzik sunduğu söylenen bir pil karşılıyor. Kulaklığı kulağınızdan ayırdığınızda, müzik de otomatik olarak duruyor. AirPods Max'ı özel çantasına yerleştirdiğinizde, kulaklık "ultra düşük" güç moduna giriyor ve bir sonraki kullanımınıza kadar sizi bekliyor.

Apple, AirPods Max'ın fiyatını 549 dolar olarak açıkladı. Kulaklık, gri, yeşil, gümüş, mavi ve pembe renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.

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