Apple'dan Bir MacBook Geldi, Bir MacBook Öldü!

Apple, yeni 16 inç MacBook Pro'sunu dün tanıttı. Intel'in 9'uncu nesil işlemcileri ve 8 GB AMD Radeon ekran kartı ile donalı olarak gelen 16 inç MacBook Pro, 2399 Dolar fiyatla piyasaya çıkıyor çıkmasına ancak bu model, bir başka MacBook'un pabucunu dama atıyor. Apple, artık 15 inç MacBook Pro üretmeyecek.
16 inç MacBook Pro tanıtılmadan aylar öncesinden ortaya atılan bu iddia, artık doğrulanmış durumda. Apple, 15 inç MacBook Pro modelini resmi sitesinden kaldırdı.
15 inç MacBook Pro'nun yerini alan 16 inç MacBook Pro ise, Core i9, 8 GB GDDR6 GPU, 64 GB RAM, 8 TB SSD, 3072x1920 piksel çözünürlük içeren özellikleriyle 2399 dolar taban fiayttan satışa sunuldu. En üst modelinde 6099 Dolar fiyat etiketi içeren 16 inç MacBook Pro, konu Apple olunca elbette fiyat konusunda şaşırtmıyor.
16 inç MacBook Pro'nun taban konfigürasyon modeli 18.299 TL olurken, en üst seviye model tam 51.298 TL'yi bulabiliyor.
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