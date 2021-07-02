Apple, Bir Ürününü Daha "Nostaljik" (Vintage) Kategorisine Aldı!

Apple, 2015 model 12 inç MacBook'un artık eski bir ürün olduğunu resmi olarak açıkladı. Bu da, aralarında iPhone 5, iPod Classic ve orijinal iPad Air'in de bulunduğu "emekli cihazlar" listesine girmiş olduğunu gösteriyor. Daha doğrusu Apple, dizüstünü artık "Vintage" yani "nostaljik" kategorisine sokuyor. Şu anda altı yaşında olan dizüstü bilgisayar, beş yıldır satışta değil.
Peki bu ne anlama geliyor? Aslında bu bilgisayarlara sahip olanlar için hemen fark edilecek bir durum doğurmuyor. Bunun, 2015 model 12 inç MacBook sahipleri için, yakında bilgisayarlarını yükseltmeleri gerekeceğine dair erken bir uyarı işareti olduğu söylenebilir.
Vintage (Nostaljik) Ürün Nedir?
Apple, bir ürününü "nostaljik" kategorisine soktuğunda, o ürünün "eskimiş" olmaya bir adım daha yakın olduğunu anlayabilirsiniz. Apple'ın resmi sayfasında açıklandığı gibi, eski ürünler kısa bir süre sonra resmi Apple tedarikçilerinden ve ortaklarından bir donanım hizmeti alamıyor. Bu, güvenilir bir üçüncü taraf servis bulamazsanız, MacBook'unuz bozulduğunda onarılamaz demek oluyor.
Ürünün altı yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana Apple, MacBook konusunda önemli adımlar attı. Öncelikle, artık Apple'ın neredeyse tüm dizüstü bilgisayarlarında kendi çipi M1'i kullanmak istediği biliniyor. 2015'ten beri retina ekran da geliştirildi ve artık çok daha iyi görüntü netliği sunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın