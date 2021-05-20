Apple'ın Yüzü, Bu Kez de MacBook Bilgisayarları ile Güldü

Dünya genelinde uzaktan çalışmaya ağırlık verilmesi, laptop sevkiyatlarında ve satışlarında büyük bir patlamaya yol açtı. Strategy Analytics'in raporuna göre, 2021'in ilk çeyreğinde, bir önceki yıla göre küresel çapta yüzde 81 gibi bir büyüme yaşandı. Strategy Analytics'in Bağlantılı Hesaplama Cihazları Direktörü Eric Smith, "yeni ortaya çıkan hibrit çalışma modeli ve güncelleme gereksinimi, buna eklenen evden öğrenme cihazlarına olan sürekli ihtiyaçla beraber, 2021 yılının ilk çeyreğini yıllar sonra en güçlü ilk çeyrek haline getirdi" diyor.
Yaptıkları araştırmaya göre, sevkiyatta büyüme açısından bakıldığında, ChromeOS tabanlı cihazlar liderliği koruyor. Bu cihazlardaki artış yaklaşık %174 civarında. Hemen arkasından da satış adetlerini neredeyse ikiye katlayan, %94 artıran Mac-OS tabanlı laptoplar geliyor. Bunda en büyük payın ise, MacBook Pro'lara ait olduğu görülüyor.
Windows'lu laptop'larda da artış söz konusu ancak bu artış, ChromeOS'lu ya da MacOS'lu sistemlerin gerisinde kalıyor. Rapora göre Windows'lu laptop'ların artış oranı, yüzde 66'da kalmış durumda.
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