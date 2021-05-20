Apple'ın Yüzü, Bu Kez de MacBook Bilgisayarları ile Güldü

Evden çalışma, Apple'a yaradı gibi görünüyor. Firma, MacBook satışlarında bir çeyrekte gördüğü inanılmaz artışla sevinirken, Google'ın ChromeOS'unu kullanan laptop'lar da adeta uçuşa geçti.