Apple, Bu Önemli iPhone Özelliğini Mac Bilgisayarlara Getirebilir

macOS 11 Big Sur'un geliştirici beta sürümünde keşfedilen kodlar, Apple'ın Face ID'yi Mac bilgisayarlara getirebileceğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir patent de, yüz ile oturum açma işlevinin iMac ve MacBook'lara gelebileceğinin işaretini vermişti.
9to5Mac tarafından yeni bir eklentide bulunan kodlar, TrueDepth 3D ve Face ID'nin dahili kod adı olan "PearlCamera"ya ait referanslar içeriyor. Kodlarda geçen "FaceDetect" ve "BioCapture" gibi terimler de siteye göre iOS'ta kullanılan terimlere benziyor. Bununla birlikte site, bu terimlerin iOS ile paylaşımlı bir kod içerisinde geçmediği, özellikle macOS ile ilgili veya macOS için yapıldığını söylüyor. Tüm bunlara karşın kodlar, işlevlerin henüz ilk geliştirme aşamalarında olduğuna işaret ediyor.
TrueDepth kamera, Apple'ın A serisi ARM tabanlı yonga setlerindeki bir sinir ağı. Bu terimin macOS'ta geçmesi, firmanın Apple işlemcili Mac bilgisayarlar için Face ID'yi hazırladığı anlamına gelebilir. iMac'lerde bir T2 yongası bulunmadığından, bu cihazlar için bekleme süresi daha uzun olabilir.
Apple'ın Face ID'yi Mac'e getirmek için çalışmalara başlamış olması çok şaşırtıcı değil. TrueDepth kameranın Mac'lerde nasıl çalışacağı ve hangi ek işlevleri sunacağı merak konusu.
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