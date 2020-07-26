Higgs Bozonu nedir? Neden Tanrı Parçacığı deniyor?

Özellikle bilim haberlerini yakından takip edenlerin aşina olduğu bir tabir Higgs Bozonu... Peki, Higgs Bozonu nedir? Neden Tanrı Parçacığı deniyor? İşte en basit anlatımı:

Higgs Bozonu nedir? Neden Tanrı Parçacığı Deniyor?

Popular Science Türkiye'nin Youtube kanalı bu kez Higgs Bozonu konusunu inceledi. Peki, Higgs Bozonu nedir, neden Tanrı Parçacığı deniyor?

1988 yılında bazı atom altı parçacıkları keşfettiği için Nobel ödülü alan Leon Lederman Higgs bozonunu anlatmak için 1993'te bu terimi kullanmıştı: Tanrının Cezası Parçacık...

Çünkü 1964 yılında Peter Higgs ve Francois Englert'in evrendeki her şeyin, yıldızların, gezegenlerin, sizin, her şeyin nasıl kütleye sahip olduğunu açıklamak için teorileştirdiği Higgs alanı ile ilişkili olan bu parçacığı, Higgs Bozonunu bulmak neredeyse imkansızdı. O yüzden böyle söylemişti Lederman.

Ama tabi basında bu şekilde kullanılamayacağı için zamanla "Tanrı Parçacığı" adını almıştır. Yani bir nevi sinirle söylenmiş bir ifadeden kalan bir terim. 

Bu parçacık sonunda 4 Temmuz 2012'de bulundu. Peki nedir bu Higgs bozonu ve ne anlama geliyor? İşte en basit anlatımı:

Tanrı Parçacığı | Popular Science TürkiyeTanrı Parçacığı | Popular Science Türkiye
1988 yılında bazı atom altı parçacıkları keşfettiği için Nobel ödülü alan Leon Lederman Higgs bozonunu anlatmak için 1993’te bu terimi kullanmıştı. Tanrının Cezası Parçacık… Çünkü 1964 yılında Peter Higgs ve Francois Englert’in evrendeki her şeyin, yıldızların, gezegenlerin, sizin, her şeyin nasıl kütleye sahip olduğunu açıklamak için teorileştirdiği Higgs alanı ile ilişkili olan bu parçacığı, Higgs Bozonunu bulmak neredeyse imkansızdı. O yüzden böyle söylemişti Lederman. Ama tabi basında bu şekilde kullanılamayacağı için zamanla “Tanrı Parçacığı” adını almıştır. Yani bir nevi sinirle söylenmiş bir ifadeden kalan bir terim. 4 Temmuz 2012’de ise sonunda bulunacaktı bu parçacık. İsviçre’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında. Ve Standart Model olarak bilinen bilinen parçacıklar ve denklemler ailesine katılarak 50 yıldır süregelen belirsizliği bitirecek ve bir nevi Standart Modeli, bilinen en başarılı teorilerden birini kanıtlayacaktı. Peki nedir bu Higgs bozonu ve ne anlama geliyor gelin isterseniz en basit haliyle anlamaya çalışalım… Serinin diğer videoları için: Daha fazla bilim için Popular Science'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın! Facebook için; Twitter için; Instagram için; Podcast için; Bu kanal Popular Science Türkiye'nin resmi YouTube hesabıdır! #PopularScienceTürkiye #TanrıParçacığı #HiggsBozonu

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