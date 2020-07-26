Higgs Bozonu nedir? Neden Tanrı Parçacığı deniyor?

Özellikle bilim haberlerini yakından takip edenlerin aşina olduğu bir tabir Higgs Bozonu... Peki, Higgs Bozonu nedir? Neden Tanrı Parçacığı deniyor? İşte en basit anlatımı: