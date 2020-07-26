Büyük Twitter Hack'inde, Yüzlerce Twitter Çalışanının Parmağı Olabilir

Twitter, cumartesi günü yaptığı bir açıklamada hacker'ların "az sayıda çalışanı manipüle ettiğini ve giriş bilgilerini kullandığını" söylemişti. Muhtemelen az kişiyi manipüle etmekten memnun olan hacker'lar, bu şekilde 45 hesabın kontrolünü ele geçirmişti. Daha sonra 36 hesabın "direkt mesajlarına" da erişildiği ortaya çıkmıştı. Twitter, bundan etkilenen kullanıcıları açıklamamıştı.
Sosyal platformun işleyişi hakkında bilgi sahibi olan eski çalışanlar ise, 1.000 kadar kişinin benzer şekilde davranmış olabileceğini, yani saldırıya istemeden yardım etmiş olabileceğini ileri sürdü. Çok büyük kullanıcı kitlesine sahip firmalar, işlerinin bir kısmını başka firmalara yaptırdıklarından ortaya güvenlik sorunları çıkabiliyor. Güvenlik uzmanlarına göre yönetim araçlarına ne kadar çok kişi ulaşabiliyorsa, bu tür saldırıların gözden kaçma ve engellenme ihtimali o kadar yüksek.
Firma, tekrar benzer saldırıların kurbanı olmamak için yeni bir güvenlik lideri aramaya ve sosyal mühendislik saldırılarına karşı çalışanlarını eğitmeye devam ediyor.
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