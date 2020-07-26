Büyük Twitter Hack'inde, Yüzlerce Twitter Çalışanının Parmağı Olabilir

Eski Twitter çalışanları, Twitter'ın yaşadığı büyük hack olayında şirketin yüzlerce çalışanının sosyal mühendislik saldırılarının kurbanı olmuş olabileceğini söyledi!

Twitter hack'i nasıl yaşandı?

Twitter, cumartesi günü yaptığı bir açıklamada hacker'ların "az sayıda çalışanı manipüle ettiğini ve giriş bilgilerini kullandığını" söylemişti. Muhtemelen az kişiyi manipüle etmekten memnun olan hacker'lar, bu şekilde 45 hesabın kontrolünü ele geçirmişti. Daha sonra 36 hesabın "direkt mesajlarına" da erişildiği ortaya çıkmıştı. Twitter, bundan etkilenen kullanıcıları açıklamamıştı.

Sosyal platformun işleyişi hakkında bilgi sahibi olan eski çalışanlar ise, 1.000 kadar kişinin benzer şekilde davranmış olabileceğini, yani saldırıya istemeden yardım etmiş olabileceğini ileri sürdü. Çok büyük kullanıcı kitlesine sahip firmalar, işlerinin bir kısmını başka firmalara yaptırdıklarından ortaya güvenlik sorunları çıkabiliyor. Güvenlik uzmanlarına göre yönetim araçlarına ne kadar çok kişi ulaşabiliyorsa, bu tür saldırıların gözden kaçma ve engellenme ihtimali o kadar yüksek.

Firma, tekrar benzer saldırıların kurbanı olmamak için yeni bir güvenlik lideri aramaya ve sosyal mühendislik saldırılarına karşı çalışanlarını eğitmeye devam ediyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu fırsatı
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Gözler Türkiye Kupası final maçında
Günün En çok Okunanları
44 Müthiş Şehir Duvar Kağıdı!
Güneşin yüzeyindeki su ayısı mı? söylentisine bilim insanları nokta koydu
25 Temmuz 2020: Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Sayıları Açıklandı
Volte Servisi Nedir? Volte Servisi Nasıl Aktif Hale Getirilir?
iPhone 12'nin Yeni Şarj Kablosu Göründü

 

 