Koronavirüs'e Karşı Yeni Silah: COVID-19 Tespiti Yapabilen Yüz Maskesi

Takanın COVID-19 olup olmadığını nefes testi yaparak tespit edebilen özel bir maske geliştirildi.

COVID-19 testi yapan maske

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı smart TV'ler
A101 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı klavye mause set ve bluetooth kulaklık
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda akıllı saat ve drone sürprizi!
A101 24 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Samsung'un Yeni Galaxy'lerini Tanıtacağı Unpacked Etkinliği Ne Zaman?
İnternet Hızınız, Videoları Oynatmak İçin Yeterli mi? Speedtest ile Öçün!
OPPO Daha Güvenli Bir Mobil Deneyim İçin AWS'yi Seçti
Türk Gençleri Çin'e Hazırlanıyor
Delta Plus Türkiye'de 3 ilde görüldü... İllere göre haftalık son durum

 

 