Koronavirüs'e Karşı Yeni Silah: COVID-19 Tespiti Yapabilen Yüz Maskesi

Kendimizi ve başkalarını COVID-19'dan korumak için yüz maskeleri takmayı artık hayatımızın bir parçası haline getirdik, aşılanan insanların sayısının artması ile yavaş yavaş bu maskelerden kurtulacağımız günleri beklemeye başladık. Evet, maskeler salgının yayılmasını durdurmada veya yavaşlatmada etkili oldu. Şimdiyse sağlık uzmanları, virüsü nefesinizde tespit edebilecek maskelerin geliştirilmesini çok önemli görüyorlar.
Bir araştırma ekibi, tam da bu tür bir maske geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi'ndeki Wyss Enstitüsü'nden araştırmacılar, kumaşa entegre edilebilen giyilebilir biyosensörler geliştirdiler. Bu sensörler, giyilebilir cihazların patojenleri tespit etmesine imkan veriyor.
Geçtiğimiz hafta Nature Biotechnology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, bu giyilebilir biyosensörler standart KN95 yüz maskelerine bağlanarak bir kişinin nefesinde SARS-CoV-2 virüsünün varlığını başarılı bir şekilde tespit edebiliyor.
Araştırmacılar, sensörün düğmelerle etkinleştirildiğini ve 90 dakika içinde sonuç verdiğini söylüyor. Doğruluk düzeylerinin, polimeraz zincir reaksiyonu adı verilen bir laboratuvar tekniği kullanarak virüsün genetik materyalini tespit eden standart PCR COVID testleriyle karşılaştırılabilir olduğunu belirtiyorlar.
Bu biyosensörler diğer bakterileri, toksinleri ve kimyasal ajanları tespit etmek için de kullanılabilecek. Daha sonra bir mobil uygulamaya dijital bir sinyal gönderecek ve kullanıcının maruz kaldığı diğer patojenlerin de görüntülenmesine imkan verecek hale de dönüştürülebilecekler.
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