WhatsApp, iCloud ve Messenger İçin Tarihi Bir Karar Yolda!

AB'nin yeni kabul edilen Dijital Piyasalar Yasası, beklendiği gibi Ekim ayında yürürlüğe girmesi durumunda mesajlaşma uygulaması geliştiricilerinin uygulamalarını birlikte çalıştırmasını gerektirebilir. AB'nin basın açıklamasında, milletvekillerinin WhatsApp, Facebook Messenger veya iMessage'ın arkasındaki "bekçi" şirketlerin, geliştiricilerin talebi üzerine uygulamalarını daha küçük mesajlaşma platformlarıyla "birlikte çalışabilir" hale getirmeleri gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtiliyor.
AB'nin açıklamasının ilgili bölümü şu şekilde: "Yaklaşık 8 saat süren bir üçlü görüşme sırasında (Parlamento, Konsey ve Komisyon arasında üç yönlü görüşmeler), AB milletvekilleri, talep etmeleri halinde en büyük mesajlaşma hizmetlerinin (Whatsapp, Facebook Messenger veya iMessage gibi) daha küçük mesajlaşma platformlarına açılması ve birlikte çalışması gerektiği konusunda anlaştılar. Küçük veya büyük platformların kullanıcıları daha sonra mesajlaşma uygulamaları arasında mesaj alışverişi yapabilir, dosya gönderebilir veya görüntülü arama yapabilir ve böylece onlara daha fazla seçenek sunabilir. Sosyal ağlar için birlikte çalışabilirlik yükümlülüğü ile ilgili olarak, ortak yasa koyucular bu tür birlikte çalışabilirlik hükümlerinin gelecekte değerlendirileceği konusunda anlaşmışlardır."
Yasa henüz yürürlüğe girmemiş olsa da, AB'nin dili, Apple ve Meta gibi şirketleri daha önce tamamen kontrol ettikleri sistemleri açmaya zorlayacak gibi görünüyor. Örneğin iMessage'ları yalnızca Apple'ın kendi cihazlarında çalışan iMessage uygulamasını kullanarak gönderebilirsiniz. AB, Apple'ı diğer mesajlaşma uygulamalarının iMessage ile arayüz oluşturmasına izin vermeye zorlamak istiyor. Bu, bir iPhone'daki bir iMessage kullanıcısı ile bir Windows PC'deki bir Telegram kullanıcısı arasında bir konuşma yapabileceğiniz anlamına geliyor.
Basın bülteninde kullanılan dil, büyük uygulamaların birlikte çalışması gerekip gerekmediği konusunda net değil (örneğin, WhatsApp kullanıcılarının iMessage'a gönderebilmesi gibi). Ancak AB'nin, küçük oyuncular için çevrelerindeki sınırları yıkmaya çalıştığı açık.
Bu tür bir birlikte çalışabilirlik oluşturmak, özellikle şifrelemenin söz konusu olduğu durumlarda karmaşık sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle son kararın farklı birlikte çalışabilirlik düzeylerine uyum sağlamak için kademeli son tarihler içermesi bekleniyor. Örneğin, bire bir mesajlaşmayı çapraz uyumlu hale getirmek için yalnızca üç ayı olabilir, ancak grup metin mesajlarını birlikte çalışabilir hale getirmek için iki yıl veya sesli veya görüntülü aramalar için dört yıl verilebilir. Bu süre, daha küçük bir geliştiricinin büyük uygulamanın sahibiyle birlikte çalışabilirlik talep etmesinden itibaren işlemeye başlar.
Meta, bazı mesajlaşma sistemlerini (kendine ait olanları) zaten bir araya getirdi ve Apple, yıllar önce operatörlere iMessage'ın daha açık bir versiyonunu sundu. Steve Jobs, FaceTime'ı açık kaynak olarak tanıttı. Ancak daha yakın bir tarihte, Apple'ın bakış açısı değişti. Sızan firma içi iletişimler, Apple'ın iMessage'ı Android'e getirmeme sebeplerinden birinin iPhone satışlarını desteklemek olduğunu ima ediyordu.
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