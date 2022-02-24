iOS 15.4'ün Son Beta Sürümü, Siri'ye Yeni Bir Ses Daha Ekledi!

iOS 15.4'ün son beta sürümü, Siri sesli asistanına beşinci bir Amerikalı ses ekliyor. Apple'ın kullanıcı arayüzünde bu ses basit bir şekilde "Voice 5" olarak adlandırıyor, ancak iOS geliştiricisi Steve Moser, dosya adının yeni sese "Quinn" olarak atıfta bulunduğunu bildiriyor. Ses, Apple'ın son iki Amerikalı Siri sesini eklemesinden ve varsayılan olarak kadın sesi kullanmayı bırakmasından bir yıldan biraz daha kısa bir süre sonra geldi.
Axios, yeni sesin önceki Siri seslerinden "daha cinsiyetsiz" gibi duyulduğunu belirtiyor. LGBTQ+ topluluğunun bir üyesi tarafından kaydedildiği Apple tarafından doğrulandı, ancak şirket seslendirme sanatçısının kimliği hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Apple'ın belirttiği üzere geçtiğimiz yılki sesler, şirketin "uzun süredir devam eden çeşitlilik ve kapsayıcılık sözü" kapsamında siyahi aktörler tarafından kaydedilmişti.
Apple, yeni beşinci Amerikan sesine atıfta bulunarak, "İngilizce konuşanlar için kullanıcılara kendileriyle konuşan yeni bir ses sunmaktan heyecan duyuyoruz" diyor ve ekliyor: "Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, işlerin yapılmasına yardımcı olmak için her gün Siri'ye güveniyor, bu yüzden deneyimi olabildiğince kişiselleştirilmiş hissettirmek için çalışıyoruz."
iOS 15.4'ün son beta sürümünde yer alan diğer yeni özellikler arasında AirTag'leri ayarlarken yeni bir casusluk önleme gizlilik bildirimi yer alıyor. Yazılım için resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak önümüzdeki ay geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.
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