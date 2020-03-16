KitKat ile Çalışan Android'li Tabletler Tehlike Saçıyor

Bir zamanlar "PC'den daha iyi" diye konuşulan tabletlerden bazıları, şimdi ciddi bir tehdit haline gelmiş durumda.

KitKat ile Çalışan Tabletler Risk Altında

Yıllardır güvenlik güncellemesi almayan on milyonlarca Android'li tablet, hack'lenme riskiyle karşı karşıya olabilir.

Eski tabletlerin güncelleme almamasının nedeni, bazen Android'i geliştiren Google'ın, bazense tabletin üreticisinin güncelleme sunmaması. Netmarketshare tarafından yayınlanan en son işletim sistemi kullanım oranları, tabletlerin yüzde 13'ünün hala Android 4.4 ile çalıştığını gösteriyor. Android'in bu sürümü, son olarak Ekim 2017'de önemli sayılan bir güvenlik güncellemesi almıştı.

Eski Android'li cihazınızı hack'lenmekten nasıl koruyabilirsiniz? Cevap, burada...

Android 4.0 ve 4.3 ise tabletler içerisinde yüzde 3'lük bir başka paya sahip. Android 5.x (Lollipop) cihazlarının yüzde 10'luk bir kullanım oranına sahip olduğu gözleniyor. Bu oran, Android 5.x'i en popüler ikinci Android sürümü haline getiriyor.

Bir milyara yakın cihazın Android 6.x veya daha eski sürümleri kullanması, cihazlara zararlı bulaşma riskini artırıyor. Windows 7 ve Windows 10 gibi işletim sistemlerinin destek süresi daha uzun olduğundan Android, bu yönüyle zaman zaman eleştiriliyor. Tabletlerin masaüstü PC'lerin yerini alacağı ve "laptoptan iyi olduğu" iddialarının havada uçuştuğu dönemin üzerinden çok geçmedi, ancak bu tam olarak gerçekleşmedi.

Android 4.x ile çalışan popüler tabletler arasında Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE, Sony Xperia Z2 Tablet LTE, Samsung Google Nexus 10 ve ilk Nvidia Shield bulunuyor.

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