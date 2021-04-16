Apple, COVID-19'u Tahmin Edecek Yeni Sistem İçin Kolları Sıvadı

Apple, akıllı saati Apple Watch ile COVID-19'u tespit edebilmek için çalışmaya başlıyor. Geçtiğimiz eylül ayında COVID-19'u tespit etme aracı olarak Apple Watch'un kullanımına ilişkin bir çalışma başlatılacağını öne süren Apple, bu sözünü tutuyor ve çalışmayı başlatıyor. Peki, süreç nasıl işleyecek?
Bir grup gönüllü üzerinden yola çıkılacak olan proje, Seatle'da yaşayanlar tarafından gerçekleştirilecek. 22 yaşından büyük ve en az iPhone 6s sahibi olan Seatle vatandaşlarının katılabileceği projede, deneklerin Apple Watch'u gece – gündüz takmaları isteniyor. İddia ise, olası COVID-19 vakalarında Apple Watch'un kalp ritmindeki ince değişimi fark edebileceği ve olası solunum rahatsızlıklarını anlayabileceği yönünde. Elbette bu süreç şimdilik gözetim altında olacak ve vakalar üzerinden değerlendirmede bulunulacak.
Projenin başarılı olacağına pek çok üniversite tarafından kesin gözüyle bakılırken, eğer bu araştırma sonucunda başarıya ulaşılırsa, Apple Watch'un COVID-19 riskini test yapılmaksızın söyleyebilmesi mümkün olabilir.
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