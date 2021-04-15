WhatsApp, "Kaybolan Mesajlar" Özelliğini Geliştirmeye Devam Ediyor

WhatsApp'ın "kaybolan mesajlar" özelliği, yeni güncelleme ile çok daha fazla imkan sunmaya başlayacak. Uygulama, kaybıolan mesajlar özelliğini yeni seçeneklerle daha özel hale getirmeyi hedefliyor.