Apple da USB Type-C'ye Geçebilir

İddiaya göre Apple da diğer tüm markalara katılarak USB Type-C'ye geçmeye hazırlanıyor.

Apple da USB Type-C'ye Geçebilir

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