Apple da USB Type-C'ye Geçebilir
İddiaya göre Apple da diğer tüm markalara katılarak USB Type-C'ye geçmeye hazırlanıyor.
Apple'ın inovasyonla olan ilişkisi oldukça eşsiz, ama bir o kadar da pahalı. Bazı alanlarda teknolojinin önderliğini yapan şirket, diğer yandan bazı küresel standartları benimsemekte de çok yavaş davrandı. Ancak yeni duyumlar "geç olsun, güç olmasın" deyimini uygun kılacak bir yeniliğe işaret ediyor.
İddiaya göre Apple nihayet USB Type-C bağlantı ve şarj desteğini yeni cihazlarına getirmeye karar verdi. 2019'da gelecek olan iPhone ve iPad'lerden USB Type-C uyumluluğu bekleyebilirsiniz. Bu bağlantı sistemi iPhone'a Lightning bağlantı desteği sağlamakla kalmayacak, ayrıca iPhone'ların farklı kablo ve adaptörlerle şarj edilmek zorunda kalmasını ortadan kaldıracaktır.
En yeni USB-C aygıtlarına güç sağlayan USB 3.1 standardı, veri aktarma hızlarında 10Gb / saniyeye kadar çıkabiliyor ve 100 W'a kadar güç sağlayabiliyor. Lightning konnektörünün yüksek güç dağıtımından yararlanabileceğine inanılıyor, ancak iPhone'larla birlikte gelen veri kablolarının aktarım hızının, yalnızca 480 Mbps'de USB 2.0 standardının hızı kadar olduğu söyleniyor.
Lightning konektörü gibi, USB-C portları da tersine çevrilebilir. Ayrıca, daha yüksek bir veri aktarım hızı sunan Thunderbolt standardını da destekliyor, ancak standart bir mobil cihazdaki uygulamalar muhtemelen sınırlı olacaktır.
Apple'ın mevcut iPhone'lara bu teknolojileri getirmesi bekleniyordu, ancak bazı zaman kısıtlamaları yüzünden USB Type-C'li iPhone'ları en erken 2019'da görebileceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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