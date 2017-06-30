Apple, Daha Eğlenceli Bir Siri'nin Peşinde!
Apple'ın yayınladığı yeni iş ilanı, daha eğlenceli ve daha yetenekli bir Siri'nin gerçek olmasını sağlayabilir!
Apple HomePod'un çıkması bu kadar yakınken, görünüşe bakılırsa Apple Siri'yi çok daha ilginç ve iyi bir dijital asistan olacak şekilde geliştirmeye çalışıyor. Şirket, "Siri Etkinlik Uzmanı" başlıklı bir iş ilanını sitesinde yayınladı. İşe alınacak yazılım mühendisinin görevi ise şu olacak: "Siri'nin senenin etkinliklerini anlamasına ve kültürel olaylar konusunda stratejik farkındalık sağlamasına yardımcı olmak."
Anlaşılan Apple, Siri'nin sıradan tatil günleri dışındaki özel olayları da kavrayışını geliştirmek istiyor. Hatta, iş ilanı "Bir Korsan Gibi Konuşma Günü" ve "Star Wars Günü" gibi daha çılgın günlerden de bahsetmiş.
Müzik çalmak veya bir arkadaşı aramak kadar işe yarar olmayacağını tahmin etsek de, özel etkinlikler hakkında bir şeyler bilmek Siri'yi biraz daha "eğlenceli" hale getirebilir. Özellikle Amazon Echo'nun Alexa'sı ve Google Home'un Google Asistan'ı ile karşılaştırıldığında...
H. Hüseyin Öztürk
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