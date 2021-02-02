Apple'a Dava Açan Devlere Şimdi de Facebook Katılıyor

Apple'ın App Store politikalarına karşı "ayaklanan" dev isimlere şimdi de Facebook ekleniyor. Sosyal medya devi, Apple'a dava açmaya hazırlanıyor.

  • Levent Öztürk
Facebook Apple'a dava açmaya hazırlanıyor

Facebook'un, Apple'a karşı bir anti-tekel davası hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Bu davanın temelini, firmanın kendi uygulamalarının uymak zorunda olmadığı App Store kurallarını diğer uygulamalar için zorunlu kılması iddiasını temel alıyor. The Information'ın söylediğine göre eğer Facebook davayı açarsa, bu dava Apple'ın cihazlarında iMessage yerine üçüncü taraf uygulamaların varsayılan mesajlaşma hizmeti olmasına izin vermemesini de hedef alabilir.

Facebook, Apple'ın yakında sunmayı planladığı reklam-takip değişikliklerinin App Store ve diğer yerlerde reklam gösterimi için kendisine "haksız avantaj" verdiğini iddia ediyor. Her ne kadar bu poliçe Apple'ın uygulamaları için geçerli olmayacak olsa da firma, zaten kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmadığını belirtiyor. Apple, bu poliçeyi kullanıcı mahremiyetini korumak için getirdiğini iddia ediyor.

Bu potansiyel dava, Epic Games'in geçtiğimiz yıl Apple'a açtığı anti-tekel davasını takip edecek. Oyun devi, uygulama satışları ve uygulama içi satın alımlardan yaptığı kesinti de dahil olmak üzere Apple'ın işletme çalışmalarının değiştirilmesini istemekteydi. Facebook ve bazı diğer firmalar da Apple'ın "adil olmayan" poliçelerini eleştirme konusunda Epic'e katılmıştı. Geçtiğimiz ay da Facebook, Epic'in davasını desteklemek için firma içi belgeler sunacağını söylemişti.

Epic gibi Facebook da Apple'ın hasarı karşılayacağı maddi ödeme yerine App Store kurallarının değiştirilmesini isteyebilir. Söylenilene göre Facebook, diğer firmaların da davaya katılmalarını istiyor. Apple ise akıllı telefon pazarında en büyük paya sahip olmadığını belirtirken App Store kurallarının kötü amaçlı yazılım ve dolandırıcılık riskini azalttığını söylüyor.

İki firma yıllardır birbirlerine karşı iddialarda bulunuyorlar. Kısa bir süre önce WhatsApp, Apple'ı iOS üzerinde veri mahremiyeti etiketleri konusunda çifte standart uygulamak ile suçlamıştı. Facebook çeyrek gelirleri duyurusu sırasında CFO Dave Wehner, Apple'ın siteler ve uygulamalar arası reklam amaçlı takibi sınırlama planı ile firmanın reklam gelirinin etkilenebileceğini söylemişti. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise, geçtiğimiz gün bir kez daha Apple'a karşı konuşarak insanların mesajlarını koruma konusunda WhatsApp'ın "net bir şekilde üstün" olduğunu söyledi.

Bütün bunlar olurken, her iki firma da düzenleyicilerden gelen anti-tekel incelemeleriyle boğuşuyor. Geçtiğimiz hafta Federal Ticaret Komisyonu ve eyalet savcılarının büyük bir kısmı Facebook'a karşı dava açtılar. Açılan davada firma, rakipleri Instagram ve WhatsApp'ı satın alarak rekabet karşıtı davranmakla suçlanıyor ve bu satın alımların iptal edilmesi amaçlanıyor. Apple ise Avrupa Birliği anti-tekel incelemesinin hedefi olarak öne çıkıyor ve söylenilene göre ABD Adalet Bakanlığının başlattığı bir incelemenin de parçası.

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