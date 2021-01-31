Apple, yeni iMac Modelleri İçin "Eski Dostuna Selam Çakıyor"

2021 model iMac'lerde hangi işlemcinin yer alacağı belli oldu. Görünüşe bakılırsa Apple, Intel ile bağını henüz tamamen kopartmak için hazır değil.

  • Ercan Uğurlu
Gelecek Apple iMac'te Hangi İşlemci Kullanılacak?

Intel Core i9-10910 CPU ve AMD Radeon Pro 5700 XT'nin yer aldığı bir Apple bilgisayar karşılaştırma testlerinde ortaya çıktı ve buna bağlı olarak şu an tüm oklar, Apple'ın bir sonraki iMac'ini işaret ediyor. Evet, bir süredir Apple'ın Intel'i tamamen bırakacağı ve iMac'lerinde yola kendi M1 yonga seti ile devam edeceği konuşulsa da, görünen o ki şirket yola Intel ile devam edecek. En azından bir süre daha...

Ortaya çıkan son sızıntılara göre yeni iMac testleri şu an yapılıyor. Ashes of Singularity benchmark testinde ortaya çıkan yeni sistem, Intel Core i9-10910 işlemci içerecek. Sızıntıya göre Intel Core i9-10910, 3.6 GHz ve 5 GHz frekanslarında 92 – 125W'lık yaılandırılabilir TDP ile beraber iMac'te iyi puanlar elde ediyor. Daha önce gelen verilere göre Geekbech 5'te Core i9-10900'den yaklaşık yüzde 10 daha hızlı olduğu ortaya konan Core i9-10910 CPU, AMD Radeon Pro Rx 5700 XT ile birleşince, iyi bir paket ortaya çıkartıyor.

2021 iMac'te yer alacağı ifade edilen bu ikili, 23 inç boyutlu bir iMac'te kendine yer bulacak. Elbette daha sonra şaşırtıcı bir değişiklik olmazsa.

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