Epic Games'ten Google Play ve Apple App Store'a Sert Eleştiri

Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, CNBC ile yaptığı bir röportajda Apple ve Google'ı uygulama mağazaları üzerinde "mutlak tekele" sahip olma sebebiyle eleştirdi. Apple App Store ve Google Play Store dışında mobil yazılım dağıtımı için pek fazla kullanılabilir seçenek bulunmuyor ve Sweeney, her ikisini de uygulama içi satın alımlardan yüzde 30 pay alma sebebiyle eleştiriyor.
Epic Games, 2018'in sonlarında Windows ve Mac bilgisayarlar için Epic Games Store'u yayımlamıştı ve uygulama içi satın alımlarda diğer yayımcılardan sadece yüzde 12 pay alıyor.
Sweeney'nin söylediğine göre Apple, rakipleri dışarıda tutarak bütün bir işletme ve uygulama kategorisinin kendi ekosistemlerine dahil olmasını engelliyor.
Epic daha önce Android cihazları üzerinde Fortnite'ı Google Play Store üzerinden değil, Fortnite sitesinden sunarak oynanabilir yapmıştı. Bu da Epic'in Google'a yüzde 30'luk payı ödememesini sağlamıştı. Ancak indirme sürecinin çoğu kullanıcı için çok uğraştırıcı olması sebebiyle Fortnite, bu yılın başlarında Google Play üzerinde de sunuldu. Ancak Sweeney, firmanın halen Epic Games Store'u Android'e getirmeyi amaçladığını söylüyor. Sweeney'nin söylediğine göre Google, kullanıcı arayüzü bariyerleri ve engellemeler ile rakip mağazaları temel olarak zapt ediyor.
Apple ve Google'ın yüzde otuzluk payına karşı sesini ilk yükselten firma Epic değil. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Spotify CEO'su Daniel Ek de Avrupa Komisyonu'nda Apple'a karşı bir haksız rekabet şikayetinde bulunarak bu payın, Spotify Premium ücretini yapay bir şekilde şişirmeye zorunlu kıldığını söylemişti. Geçtiğimiz Temmuz ayında da Tinder, Android uygulamasına bir varsayılan ödeme işlemi ekleyerek Google Play Store ücretini aşmaya çalışmıştı.
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