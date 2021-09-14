Samsung Galaxy S22'nin 200 Megapiksel Hayali Gerçek Olmayabilir!

Samsung fanları Galaxy S22 serisinin tanıtılmasını dört gözle bekliyor, ancak önümüzde bu yeni telefon için biraz daha zaman var. Ocak ayında tanıtılması beklenen Galaxy S22 serisi için ise, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Galaxy S22'ye dayalı yeni bir habere göre, yeni Galaxy S22 serisinde 3 yeni model olacak. Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere 3 farklı model olarak tüketicilere sunulacak olan yeni seride, öncekilerden daha yüksek bir kameranın kullanılabileceği haberleri de vardı. Fakat aksi de iddia ediliyor.
Galaxy S22'de beklendiği gibi Olympus markalı 200 megapiksel bir ana kamera olmayabilir. Kore medyasında ortaya çıkan yeni bilgi, seride 108 MP kamera bulunacağını söylüyor. 108 MP'lik ana kameraya OIS'li 12 MP ultra geniş açılı kamera ile 40 MP'lik bir ön kameranın da eşlik edeceği söylenirken, ekran altı ön kameranın da amiral gemisinde olması beklenmiyor.
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