Samsung Galaxy S22'nin 200 Megapiksel Hayali Gerçek Olmayabilir!

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S22'de 200 megapiksellik bir kamera olacağı konuşulsa da, bu hayal gerçek olmayabilir...

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S22'de 200 MP Kamera Olacak mı?

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