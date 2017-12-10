"Apple, Fantastik Olanı Yaratmaya Çalışıyor"

Samsung, hazırladığı bir reklamda Apple'ı fena halde taşlamıştı. Cevap gecikmedi: "Apple fantastiği yaratmaya çalışıyor"

"Apple, fantastik olanı yaratmaya çalışıyor"

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

Teknolojide patent rekoru!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Karanlıkta Tam Renkli HD Görüntüler İçin Devrim!
Bitcoin Madencilerinin Toplandığı Site Hack'lendi
"Apple, Fantastik Olanı Yaratmaya Çalışıyor"
IBM'den yeni Yapay Zeka İşlemcisi Power9 Geldi
70.000 AR-GE çalışanı ile patent rekoru

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir