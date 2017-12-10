"Apple, Fantastik Olanı Yaratmaya Çalışıyor"
Samsung, hazırladığı bir reklamda Apple'ı fena halde taşlamıştı. Cevap gecikmedi: "Apple fantastiği yaratmaya çalışıyor"
Apple ve Samsung arasında rekabet, davalar, iş birliği gibi çok karışık bir ilişki mevcut. Yani ikili için bu anlamda Facebook duvarında "Karmaşık bir ilişkisi var" ibaresi yazdığını söyleyebiliriz. Hatırlarsanız kısa bir süre önce Samsung, Apple'a taş atan bir reklam filmi çekmiş ve içeriğinde iPhone'ların Samsung telefonlar karşısında kısıtlı kaldığı yanlarını sıralamıştı.
Apple'dan cevap ise gecikmedi. Tom's Guide'a konuşan Apple'dan Grek Joswiak, "Apple, fantastik olanı yaratmaya çalışıyor" diyerek, Samsung'un görüşüne katılmadığını ifade etti.
Joswiak'a göre, önemli olan genel bir fikirle ilk olmak değil, önemli olan fantastik olanı yaratmak. Joswiak, elbette bu söylemleriyle iPhone X'u işaret ediyor. iPhone X'un Face ID özelliği ile yüz haritalama yönteminin daha önce hiç yapılmadığını söyleyen Joswiak, Apple olarak ilkleri yaratmaya devam edeceklerinin altını çiziyor.
Joswiak yine iPhone X için, sahip olduğu tüm bileşenleriyle şimdiye kadar yaptıkları en yoğun teknoloji içeren cihazlardan biri olduğunu söylerken, iPhone X'un şimdiye kadar bu denli küçük alana sığdırdıkları en gelişmiş teknoloji cihazı olduğunu vurguluyor.
Peki, Samsung'un bahsi geçen reklamı neydi? Hemen yukarıdan izleyerek, bu efsanevi reklamın Apple tarafını ne kadar kızdırdığını anlayabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın