Apple'dan Gelen Haberler, iPhone 13 İçin Büyük Bir Hedefi Olduğunu Söylüyor

Apple'ın iPhone 13 ile büyük bir hedefi olduğu ortaya çıktı. iPhone 13 üretiminin iPhone 12 üretimini yüzde 20 farkla geçeceği tahmin ediliyor. Nedeni ise oldukça ilginç...