Apple'dan Gelen Haberler, iPhone 13 İçin Büyük Bir Hedefi Olduğunu Söylüyor

Apple'ın önümüzdeki birkaç ay içinde yapacağı duyurudan önce, yeni iPhone 13'ün (ya da iPhone 12S'in) üretimini hızlandırdığı söyleniyor. Tahminler, şirketin iPhone 12 serisi için olduğundan daha fazla stoka sahip olarak lansmanı gerçekleştireceği yönünde.
Söylentilere göre Apple, tedarikçilerinden 90 milyondan fazla iPhone üretmesini istedi. Geçtiğimiz yıl 75 milyon iPhone 12 üretildiği göz önüne alınırsa, bu, üretim kapasitesinde yüzde 20'lik bir artışa karşılık geliyor.
Bu yılki yeni iPhone'da ufak tefek teknolojik gelişmeler bekleniyor olsa da, Apple'ın 5G telefon talep dalgasından faydalanmak istediği ve ayrıca Dünya genelinde yaşanan pandeminin getirdiği kısıtlamaların telefon satışları artırmaya yardımcı olacağını düşündüğü görülüyor.
Bloomberg'in haberine göre, üretim rakamlarındaki artış, Apple'ın, aynı zamanda tedarik zinciri kıtlığından da etkilenen Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'ye uygulanan yaptırımlardan en iyi şekilde yararlanma çabasında olduğunu gösteriyor.
Apple, Hindistan'daki sözleşmeli şirketler ülkedeki Covid-19 ikinci dalgasından sert bir şekilde etkilendiğinden, yeni iPhone'ların montajının çoğunu Çin'e kaydırmak zorunda kaldı. Üretimde aslan payını Foxconn'un aldığı söyleniyor. Apple'ın premium modeli olan 6,7 inç iPhone 13 Pro Max'in tüm montajını, Foxconn gerçekleştiriyor. iPhone 13 cihazlarının daha hızlı 5G, geliştirilmiş optik zum, yeni video kayıt özellikleri ve daha büyük bir pil ile gelmesi muhtemel.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın