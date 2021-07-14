Apple Watch Series 7'den 3 Önemli Sızıntı Birden!

Apple'ın bir sonraki giyilebilir cihazı Apple Watch 7 olacak. Yeni akıllı saatini bu sene sonuna doğru, eylül ayında tanıtması beklenirken, Apple Watch 7 ile ilgili yeni 3 sızıntı da belirmiş durumda.
Bunlardan ilki, Apple Watch 7'nin tasarımına yönelik. Apple Watch 7, iPhone 12 gibi daha köşeli bir tasarıma sahip olabilir. Zaten halihazırda dikdörtgen biçimli tasarıma sahip olan Apple Watch serisi, bu tasarım çizgisini hafif de olsa değiştirebilir.
Bir diğer önemli iddia ise, Apple Watch 7'nin çok daha sağlam olacağı yönünde. Selef modellere göre daha zorlu koşullara dayanabileceği yönünde bilgi bulunurken, Apple Watch 7'nin suya karşı dayanıklılıktan çok daha fazlasına sahip olacağı konuşuluyor.
Son sızıntı ise, Apple Watch 7'nin yazılımsal yeteneğine ilişkin. Daha önce de Apple Watch 7'nin pek çok yeni özelliğe sahip olacağı söylenirken, bunlar arasında özellikle kan şekeri takibi üzerinde duruluyor. Buna göre Apple Watch 7, kan şekeri takibi yapabilir. Ancak çoğu glikoz monitörünün kana genellikle minik iğne yoluyla eriştiği düşünüldüğünde, Apple Watch 7'nin bunu nasıl yapacağı halen belirsizliğini koruyor.
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