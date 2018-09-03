Apple, Gizlilik İlkelerini Zorunlu Tutacak!
Apple, kullanıcı gizliliğine daha fazla şeffaflık getirme çabasında!
Apple, App Store üzerindeki uygulamaları sıkı takip etmesiyle tanınıyor. Apple cihazlarına uygulama yazmak isteyen geliştiriciler, Apple'ın koyduğu birçok değişik kurala uymak zorunda. Bu koşullara ise gizlilik anlamında faydalı olarak tanımlanabilecek bir yenisi eklendi.
Apple tarafından App Store Connect üzerinden geliştiricilere yapılan duyuruda, 3 Ekim 2018 tarihine kadar App Store üzerindeki şu anda beta sürümünde olanlar dahil tüm uygulamaların App Store üzerinden erişilebilir bir gizlilik politikasına sahip olması zorunlu kılındı.
Gizlilik politikası bildirisine sahip olmayan uygulamalar Apple'ın uzun süredir kapatmaya çalıştığı bir gizlilik ve güvenlik problemiydi. Apple'ın kullanıcı gizliliği konusunda oldukça sıkı tutumu ile bilinen bir teknoloji devi olduğu göz önüne alındığında, bunun geç gelen bir hamle olduğu dahi düşünülebilir. Fakat şimdi Apple'ın dev uygulama platformuna getirdiği bu zorunluluk, Avrupa Birliği tarafından zorunlu kılınan GDPR (Genel Veri Koruma Regülasyonu) düzenlemeleri ile birlikte olası gizlilik ihlallerine karşı kullanıcıları koruyor.
Google Play Store, App Store, Microsoft Store gibi birçok uygulama marketine yüklenen uygulamaların geliştiricileri, işin sonunda kullanıcı verilerinin esas sorumlusu oluyor ancak bu uygulama platformlarının sahipleri olan teknoloji devleri de bu konuda sorumlu tutulmaktan geri kalamıyor. Örnek olarak, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Cambridge Analytica Skandalı'nın patlak vermesiyle Amerikan Senatosu'na ifade vermek zorunda kalmıştı. Cambridge Analytica'nın Facebook'a bağlı uygulamaların elde ettiği 87 milyon hesaba ait kullanıcı verilerini kötüye kullanması, dünya çapında oldukça büyük bir tepkiye neden olmuştu.
Apple'ın yeni kuralı aslında Cupertinolu trilyonluk teknoloji devini bunun gibi skandallarda sorumluluk sahibi olmaktan kurtarmayı amaçlıyor. Eğer Gizlilik İlkesi'ne sahip olan herhangi bir uygulama kullanıcı verisi hakkında bir sorun yaşarsa, bu sorun uygulamanın gizlilik ilkesi dahilinde çözülecek.
Apple, geliştiricilere gizlilik ilkelerini ancak uygulamaya güncelleme getirildiği zaman değiştirme hakkı tanıyor. Bu kuralın aslında büyük bir açığı var: uygulaması App Store tarafından onaylanmış herhangi bir geliştirici, App Store'un gizlilik ilkesi bölümüne bir link ekleyerek gizlilik politikasına göz atmak isteyen kullanıcıları başka bir siteye yönlendirmek suretiyle söz konusu metinlerini istediği zaman değiştirebilir.
Apple'ın gizlilik ilkelerini inceleyerek şüpheli hareketlerde bulunan geliştiricileri denetleyip denetlemeyeceği ise henüz açık değil. Eğer Apple bunu yapmaya karar verirse, App Store'a eklenecek yeni uygulamaların onaylanma süreleri fark edilir derecede uzayacaktır. Apple, aslında kullanıcı gizliliğini ihlal eden uygulamalara karşı bu yönde harekete geçmiş görünüyor. Örneğin geçtiğimiz Ağustos ayının başında Facebook'a ait olan Onavo isimli VPN servisi, App Store'dan kullanıcı gizliliğine aykırı tutumu nedeniyle kaldırılmıştı. Ancak bu olmadan önce Onavo, App Store'da senelerdir barınıyordu. Apple'ın yıllar sonra harekete geçiyor olması, dev teknoloji firmasının kullanıcı verisi toplama amacıyla yazılan uygulamalara karşı henüz harekete geçiyor olduğunun göstergesi.
Doğan Kürşat Aktaş
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