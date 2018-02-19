Apple'dan Yeni Uygulamalara Çentik Koşulu!
Apple, yeni geliştirilen uygulamalara "çentik şartı" getirdi! Bunun bizlere verdiği bir ipucu da var...
- Zeynel A. Öztürk
Apple, Çarşamba günü geliştiricilere yaptığı bir bilgilendirmede gelecekteki tüm iPhone ve evrensel uygulamaların iPhone X'in çentikli ekranını desteklemesinin gerektiğini söyledi.
Firmadan gelen açıklama şöyleydi:
"Nisan 2018'den itibaren App Store'a gönderilen tüm yeni iOS uygulamalarının iOS 11 SDK ile yapılması gerekecektir. Tüm yeni iPhone uygulamaları, evrensel uygulamalar dahil olmak üzere iPhone X'in Super Retina ekranını desteklemelidir."
Bununla birlikte Apple, geliştiricilerden çentiği desteklemek için güncelleme sunmalarını henüz istemiyor gibi görünüyor. Mevcut uygulamaların çentiği desteklemesi ise yeni geliştirilen uygulamaların desteklemesinden daha önemli olsa gerek.
Yine de firmanın bu hamlesi, gelecekteki iPhone'ların da çentikli olacağının bir sinyali olarak değerlendirilebilir.
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