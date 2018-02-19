Apple'dan Yeni Uygulamalara Çentik Koşulu!

Apple, yeni geliştirilen uygulamalara "çentik şartı" getirdi! Bunun bizlere verdiği bir ipucu da var...

  • Zeynel A. Öztürk
Apple'dan Yeni Uygulamalara Çentik Koşulu!

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