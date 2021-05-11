iPhone Kullanıcılarının Uygulama Takibi Şeffaflığı Kararı Ortaya Çıktı

Flurry Analytics tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, iOS 14.5'i yükleyen Amerikalı iPhone kullanıcılarının yalnızca yüzde 4'ü, yazılım geldikten sonraki ilk 12 gün içinde uygulama takibi şeffaflığı seçeneğini aktif hale getirdi. Rakamlara Dünya çapında baktığımızda yüzde 12'lere çıktığını görüyoruz, ancak çoğu kullanıcının istem aldıklarında uygulamaların kendilerini izlemesini kabul etmediği çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor.
Araştırma oldukça geniş bir kullanıcı tabanı kullanılarak gerçekleştirildi. ABD'de 2,5 milyon kullanıcı, Dünya'da ise 5,3 milyon kullanıcının tercihleri incelendi.
Bu rakamların böyle kalacağının bir garantisi olmasa da, Facebook'un 2020'de neden Apple'ın gizlilik politikasındaki değişikliğe tepki gösterdiğini ortaya koyuyor. Facebook gelirinin büyük kısmını iOS'tan ve hedefli reklamlardan kazanıyor. Kullanıcıların bu seçeneğe izin vermemesi, firmanın gelirinin çok büyük bir kısmını kaybetmesi anlamına gelebilir.
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