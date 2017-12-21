Apple İçin Korkutan Açıklama Geldi!
Apple her geçen gün büyümeye devam etse de, piyasa analistlerinden gelen bu açıklama keyifleri biraz kaçırabilir!
Nomura Instinet, diğer analistlere kıyasla beklenmedik bir hareketle Apple'ın hisse senetlerini "satın alınmalı"dan "tarafsız"a indirgedi. Analist, teknoloji devinin şu anki değerlemesinin diğer telefon devirlerine göre gereğinden fazla olduğunu düşünüyor.
Analist Jeffrey Kvaal, yatırımcılara olan bir notunda şöyle diyor: "Apple kesinlikle beş sene önceki, hatta üç sene önceki ile aynı firma değil."
Kvaal, hisse senedi önerisindeki değişimi ilan ederken, hisse senedinin hedef fiyatını 185 dolardan 175 dolara düşürdü. Apple hisseleri bu açıklama ile birlikte yaklaşık %1 düşerek 174.24 dolar seviyesine geriledi, ancak ardından toparlandı.
Apple'ın hisse senetlerini takip eden 38 menkul kıymet şirketi var ve 31'i "satın alınmalı" olarak kalmaya devam ediyor. Ancak geri kalanların tahminleri, Apple'a güvenenlerin keyfini kaçırmaya yetiyor...
H. Hüseyin Öztürk
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