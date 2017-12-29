Apple ile "Steve Jobs" Karşı Karşıya!
Apple, İtalyan firması "Steve Jobs"a karşı patent davasını kaybetti!
Komik bir haberle karşı karşıyayız, çünkü Apple, "Steve Jobs" adındaki İtalyan bir firmaya karşı bir patent davasını kaybetti. Yasal çekişme, 2012'de iki İtalyan kardeş olan Vincenzo ve Giacomo Barbato'nun giyim markası olarak "Steve Jobs" adını kullanmalarıyla başladı. İki kardeş, Apple'ın şaşırtıcı şekilde Steve Jobs isminin patent kaydını yapmadığını fark ettiler ve bu ismin giyim markaları için ideal olduğunu düşündüler.
Apple, açık şekilde bu durumdan rahatsız oldu ama İtalyan girişimciler zaten "Steve Jobs" isminin uluslararası patent kaydını yaptığı için, Apple'ın yapabileceği tek şey firmanın elmaya benzeyen logosu üzerinden haklı çıkmaya çalışmak oldu. Resimde Steve Jobs logosunda benzerliği görebilirsiniz.
Ancak, haberlere göre Apple mahkemeyi kaybetti çünkü hakim, "J" harfi yenebilen bir şey olmadığı için bunun bir ihlal olmadığına karar vermiş.
Kardeşlerin söylediğine göre Apple, kendileriyle bir uzlaşmaya varma eğilimi göstermedi. Bu yüzden de bu beş yıllık yasal mücadeleden galip ayrılmış görünüyorlar.
İşin daha da ilginç yanı Steve Jobs firmasının elektronik cihaz çıkarmaya da ilgilenmesi. Yani potansiyel olarak yakın gelecekte Apple'ın iPhone'u yanında, onunla rekabet eden bir "Steve Jobs" telefonu da görebiliriz.
H. Hüseyin Öztürk
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