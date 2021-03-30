Apple, iOS 15'in de Tanıtılacağı WWDC21 Etkinliğinin Tarihini Açıkladı

Apple, sıradaki büyük geliştirici konferansı WWDC 2021'in 7 Haziran - 11 Haziran tarihleri arasında yapılacağını resmi olarak duyurdu. Etkinlik, bu yıl da sadece çevrimiçi olarak düzenlenecek.
WWDC21 etkinliğinde Apple'ın yeni işletim sistemi sürümlerini tanıtmasına kesin gözüyle bakabiliriz. Bu işletim sistemleri iOS 15, watchOS 8, tvOS 15 ve macOS 12 olacak. Ama bunun 5 gün sürecek bir etkinlik olduğu düşünüldüğünde, çok daha fazlasını göreceğimiz de bir gerçek.
Her ne kadar WWDC21 bir geliştirici etkinliği de olsa, Apple'ın bazı donanımlarını bu etkinlik sırasında tanıttığını da daha önce görmüştük. Bu yüzden WWDC21'de yeni bir AppleTV modelini ya da Apple'ın M1 işlemcisini taşıyan yeni Mac modellerini görmek de sürpriz olmayacaktır.
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