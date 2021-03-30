Apple, iOS 15'in de Tanıtılacağı WWDC21 Etkinliğinin Tarihini Açıkladı

Apple, bu sene yine çevrimiçi olarak düzenlenecek WWDC21 etkinliğinin tarihini resmi olarak açıkladı. Bu etkinliğin en büyük bombasının iOS 15 olması bekleniyor. Peki ama iOS 15'e başka neler eşlik edebilir?