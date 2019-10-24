Apple, iPhone 12'nin Çentiğini Böyle Küçültebilir
Apple'ın, iPhone X'ten beri kullandığı çentiği küçültmek için yeni bir planı var!
- Zeynel A. Öztürk
Apple'ın iPhone'daki çentiği küçültmeye izin verecek yeni Face ID bileşenlerini test ettiği iddia edildi.
Sızıntı hesabı Ben Geskin ve PhoneArena'ya göre Apple, farkı Face ID bileşen sürümleri üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında çentiği küçültmeyi sağlayacak, hatta üst çerçeveye sığabilecek bileşenler bulunuyor. Yeni bileşenlerin sadece daha küçük olmadığı, aynı zamanda daha hızlı ve daha güvenli olduğu belirtiliyor.
Küçülen çentiğe sadece iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ta değil, giriş modeli olan iPhone 12'de de rastlayabileceğimiz iddia ediliyor. Büyük bir iddia ise giriş modelinin LCD'yi bırakarak OLED'e geçeceği.
Sızan bilgiler, arka kamera kabarcığının yerini koruyacağını, ancak kameralar arasına yeni bir Time of Flight sensörü eklenebileceğini söylüyor. iPhone 12'de ise bunun yerine bir telefoto lens kullanılabilir.
Son olarak iPhone 12 Pro modellerinin USB-C'ye geçiş yapması, giriş modelinin ise Lightning'te kalması bekleniyor. Sızan bilgilere göre Apple, zamanla bütün portları kaldırıp, tamamen kablosuza geçmek istiyor. Ancak bu kablosuz planları, Geskin'in verdiği bilgilere göre en erken 2023'te gerçekleşecek.
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