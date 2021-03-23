Apple, iPhone 12 Kutusuna Şarj Cihazı Koymadığı İçin Ceza Yedi

Apple, iPhone 12'lerle birlikte kutuya bir şarj cihazı eklemediği için ceza yedi. Ama Apple'ın canını sıkacak tek sorun bu da değil; bir de "yanıltma cezası" ile karşı karşıya...