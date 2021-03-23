Apple, iPhone 12 Kutusuna Şarj Cihazı Koymadığı İçin Ceza Yedi

Brezilya, tıpkı Hindistan gibi dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından biri ve Brezilya de bunun sağladığı gücün farkında. Öyle ki, hükümet iPhone 12 kutusunda şarj aleti bulunmadığı gerekçesiyle Apple'a ceza kesebiliyor. Evet, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki tüketici haklarını koruma kuruluşu Procon-SP, Apple'a yaklaşık 1.92 milyon dolar para cezası verdiğini bildirdi. Üstelik bununla da kalmadı.
Procon-SP tarafından yapılan açıklamaya göre, Apple'ın şarj cihazlarını iPhone 12'lerden çıkarması Brezilya'da hoş karşılanmazken, Apple'dan bu konuya karşı açıklama "çevreye duyarlılık" şeklinde yapılmış. Ancak kurum bu açıklamadan da hoşnut değil ve para cezasında ısrarlı. Elbette Apple'ın bu cezaya itiraz etme hakkı bulunuyor.
Procon-SP, öte yandan Apple'ın iPhone 12 cihazları için yanıltıcı reklam kampanyaları yürüttüğünü de dile getiriyor. Kurum, özellikle suya karşı dayanıklı olduğu iddia edilerek pazarlanan iPhone'ların su hasarı yaşaması, Apple'ın garanti kapsamındaki bu cihazları tamir etmeyi reddetmesiyle sonuçlanmasından hiç memnun değil. Apple'dan bu konuda ise henüz bir açıklama gelmiş değil.
Bakalım Brezilya ile Apple arasındaki bu sürtüşme nasıl sonuçlanacak.
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