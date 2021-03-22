Galaxy A 52 ve Galaxy A72, Galaxy S21 ve Galaxy S20 FE Karşısında

Samsung, geçtiğimiz hafta 2021 yılı yeni Galaxy A serisi modellerini tanıttı. Yeni ailede Galaxy A72, Galaxy 52 ve Galaxy A32 bulunurken, öte yandan bir de 5G seçenekleri sunuldu ve bunlardan en çok konuşulan da Galaxy A52 5G oldu. Peki, bu telefonlar Samsung'un en popüler telefonlarından 2'si olan Galaxy S21 ve Galaxy S20 FE karşısında hangi özelliklere sahip?
Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerinin ön incelemelerini tanıtımla beraber hemen yapmıştık. Yukarıdaki ve aşağıdaki bağlantılara tıklayarak gidebileceğiniz bu tanıtımlar arasında ise bir diğer çok konuşulan 5G'li Galaxy A52 yer almıyor. Zira Galaxy A52 5G Türkiye'de satışa sunulmayacak. Bu telefonun çok konuşulmasının sebebi ise, Samsung'un Galaxy A52 5G'de 120Hz ekran tazeleme özelliğine yer vermesi. Düz Galaxy A52'de ise 90Hz ekran tazeleme hızı bulunuyor.
Yeni Galaxy A serisini Galaxy S21'e karşı özel yapan önemli noktalardan biri ise, yeni seride microSD kart desteğine yer verilmiş olması olurken, bu telefonların kutudan şarj cihazları ile çıkacaklarını da söyleyelim. Bilindiği gibi Galaxy S21 serisinde ne artırılabilir hafıza ne de şarj cihazı yer alıyordu.
Peki, bu telefonlar arasındaki diğer farklar neler? Hepsini bir tabloda bir arada sunuyoruz:
|
Samsung Galaxy A52 (LTE)
|Samsung Galaxy A52 5G
|Samsung Galaxy A72 (LTE)
|Samsung Galaxy S20 FE
|Samsung Galaxy S21
|Ekran
|6.5-inç FHD Plus Super AMOLED, Infinity-O (2,400x1,080 piksel)
|6.5-inç FHD Plus Super AMOLED, Infinity-O (2,400x1,080 piksel)
|6.7-inç FHD Plus Super AMOLED, Infinity-O (2,400x1,080 piksel)
|6.5-inç super AMOLED (2,400x1,080 piksel)
|6.2-inç Flat FHD Plus Dynamic AMOLED 2x (2,400x1,080 piksel)
|Piksel Yoğunluğu
|407ppi
|407ppi
|394ppi
|405ppi
|421ppi
|Boyutlar (inç)
|2.95x6.29x0.33 inç
|2.95x6.29x0.33 inç
|3.04x6.49x0.33 inç
|6.29x2.97x0.33 inç
|2.80x5.97x0.31 inç
|Boyutlar (mm)
|75.1x159.9x8.4mm
|75.1x159.9x8.4mm
|77.4x165.0x8.4mm
|159.8x75.5x8.4mm
|71.2x151.7x7.9mm
|Ağırlık
|189g
|189g
|203g
|190g
|171g
|OS
|Android 11
|Android 11
|Android 11
|Android 10
|Android 11
|Arka Kameralar
|64-megapiksel (ana kamera), 12-megapiksel (ultra geniş), 5-megapiksel (derinlik), ve 5-megapiksel (makro)
|64-megapiksel (ana kamera), 12-megapiksel (ultra geniş), 5-megapiksel (derinlik), ve 5-megapiksel (makro)
|64-megapiksel (ana kamera), 12-megapiksel (ultra geniş), 8-megapiksel (telefoto), ve 5-megapiksel (makro)
|12-megapiksel (ana kamera), 12-megapiksel (ultra geniş), 8-megapiksel (3x telefoto)
|64-megapiksel (telefoto), 12-megapiksel (ana kamera), 12-megapiksel (ultra geniş)
|Ön Kamera
|32-megapiksel
|32-megapiksel
|32-megapiksel
|32-megapiksel
|10-megapiksel
|Video Kayıt
|4K
|4K
|4K
|4K
|8K
|İşlemci
|Octa-core (2x2.3GHz + 6x1.8GHz)
|Octa-core (2x2.3GHz + 6x1.8GHz)
|Octa-core (2x2.3GHz + 6x1.8GHz)
|Qualcomm Snapdragon 865 (5G) Samsung Exynos 990 (4G)
|Snapdragon 888 64-bit octa-core 2.8GHz (max 2.4GHz+1.8GHz)
|Depolama
|128GB/256GB
|128GB/256GB
|128GB/256GB
|128GB
|128GB/256GB
|RAM
|4/6/8GB
|6/8GB
|6/8GB
|6GB
|8GB
|Artırılabilir Hafıza
|1TB'a kadar
|1TB'a kadar
|1TB'a kadar
|1TB'a kadar
|Yok
|Batarya
|4,500 mAh
|4,500 mAh
|5,000 mAh
|4,500 mAh
|4,000 mAh
|Kulaklık Girişi
|Var
|Var
|Var
|Yok
|Yok
|Özel Yetenekler
|90Hz ekran, IP67, stereo hoparlör, 25W hızlı şarj
|5G, 120Hz ekran, IP67, stereo hoparlör, 25W hızlı şarj
|90Hz ekran, IP67, stereo hoparlör, 25W hızlı şarj
|120Hz ekran, 30W hızlı şarj ve 15W kablosuz hızlı şarj
|IP68, 5G, 30x Space Zoom, 10W kablosuz şarj, 120Hz ekran
|Fiyat
|$415
|$510
|$535
|$699 (128GB)
|$800 (128GB)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın