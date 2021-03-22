Galaxy A 52 ve Galaxy A72, Galaxy S21 ve Galaxy S20 FE Karşısında

Samsung'un tanıtılan Galaxy A serisi telefonları Galaxy A52 ve Galaxy A72, Koreli devin diğer popüler telefonları Galaxy S21 ve Galaxy S20 FE ile ne gibi farklara sahip? 4 telefonu karşılaştırdık...