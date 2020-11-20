Apple iPhone 12 Satın Alacaklara MagSafe Duo'dan Kötü Haber

Apple iPhone 12 satın almayı düşünenlere kötü haber: Büyük iddialarla tanıtılan MagSafe Duo şarj cihazı, beklentilerinizi karşılamaktan uzak kalacak!

  • Ercan Uğurlu
Apple iPhone 12 Satın Alacaklara Kötü Haber

Apple, bu sene iPhone 12 serisi ile tam bir şarj fiyaskosuna imza attı ve atmaya devam edecek gibi görünüyor. Şirket bu sene tanıttığı iPhone 12 serisi akıllı telefonları ile beraber gösterdiği "çevre duyarlılığı" yeni bir iPhone satın almayı düşünenlerin cebine ek masraf getiriyor. Zira hem cihazın kutusunda şarj cihazı sunmayan, hem de fiyatlarda indirime gitmeyen Apple, bu anlamda oldukça eleştiriliyor.

Apple'ın bundan sonra yeni satışa sunulan iPhone modellerinde herhangi bir şarj cihazı olmayacak, bu biliniyor. Ancak yeni öğrenilen şey ise, ekstra satın alınacak ekipmanların bile istenilen performansı sağlamayacak olması.

Apple'ın tanıttığı ek aparatlardan biri MagSafe teknolojisi. Tasarım ve kullanım anlamında oldukça beğenilen bu teknolojiden yararlanacak bir cihaz da aynı anda 2 cihazı birden şarj etmeye yarayacak MagSafe Duo. Fakat bahsi geçen cihaz, pek de iyi bir şarj performansı göstermeyecek gibi görünüyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre MagSafe Duo, 20W'lık bir USB-C adaptörüyle beraber kullanıldığında ancak 11W güç sağlayacak. 27W ve üzeri bir adaptör ile kullanıldığında ise ancak 14W'lık çıkış sunacak. Bu arada MagSafe Duo'nun fiyatının da 129 Dolar olduğunu hatırlatalım.

Buna karşın normal MagSafe'in sağladığı güç ise 15W. Yani bu performansı MagSafe Duo'dan almak istiyorsanız, ayrıca 49 Dolar ödeyerek 30W'lık bir adaptör satın almanız gerekecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO A73 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
19 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Piranha tablet fırsatı
Türkiye Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için geri sayım
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
Günün En çok Okunanları
Microsoft, Geleceğin Gizemli İşlemcisini Tanıttı
KKTC'nin yerli otomobili Günsel, Türkiye'ye geldi! Fiyatı için ilk yorum
Şu An Sokağa Çıkabilir miyim? Cevap İçin Bu İlginç Siteye Girmeniz Yeterli!
Apple, iPhone Pil Skandalı (Batterygate) Nedeniyle Bir Ceza Daha Yedi
Rus ve Kuzey Koreli Hacker'lar, COVID-19 Aşı Çalışmalarını Tehdit Ediyor

 

 