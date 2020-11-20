Apple iPhone 12 Satın Alacaklara MagSafe Duo'dan Kötü Haber

Apple, bu sene iPhone 12 serisi ile tam bir şarj fiyaskosuna imza attı ve atmaya devam edecek gibi görünüyor. Şirket bu sene tanıttığı iPhone 12 serisi akıllı telefonları ile beraber gösterdiği "çevre duyarlılığı" yeni bir iPhone satın almayı düşünenlerin cebine ek masraf getiriyor. Zira hem cihazın kutusunda şarj cihazı sunmayan, hem de fiyatlarda indirime gitmeyen Apple, bu anlamda oldukça eleştiriliyor.
Apple'ın bundan sonra yeni satışa sunulan iPhone modellerinde herhangi bir şarj cihazı olmayacak, bu biliniyor. Ancak yeni öğrenilen şey ise, ekstra satın alınacak ekipmanların bile istenilen performansı sağlamayacak olması.
Apple'ın tanıttığı ek aparatlardan biri MagSafe teknolojisi. Tasarım ve kullanım anlamında oldukça beğenilen bu teknolojiden yararlanacak bir cihaz da aynı anda 2 cihazı birden şarj etmeye yarayacak MagSafe Duo. Fakat bahsi geçen cihaz, pek de iyi bir şarj performansı göstermeyecek gibi görünüyor.
Bloomberg'den Mark Gurman'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre MagSafe Duo, 20W'lık bir USB-C adaptörüyle beraber kullanıldığında ancak 11W güç sağlayacak. 27W ve üzeri bir adaptör ile kullanıldığında ise ancak 14W'lık çıkış sunacak. Bu arada MagSafe Duo'nun fiyatının da 129 Dolar olduğunu hatırlatalım.
Wow, Apple has just updated the MagSafe Duo page. The $129 charger only gets you 11 watts for charging with a 20 watt brick, or 14 watts with a 27 watt brick. That compares to 15 watts you get with the solo MagSafe charger. pic.twitter.com/Z9iWM4PGpU— Mark Gurman (@markgurman) November 18, 2020
Buna karşın normal MagSafe'in sağladığı güç ise 15W. Yani bu performansı MagSafe Duo'dan almak istiyorsanız, ayrıca 49 Dolar ödeyerek 30W'lık bir adaptör satın almanız gerekecek.
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