Marvel's Spider-Man: Miles Morales İncelemesi

Örümcek işleri son sürat devam ediyor, ancak bu defa ne örümcek Peter, ne de şehir eski New York. Yeni nesilde karşımızda RTX'li bir şehir ve yepyeni kahramanımız Miles Morales var! İşte Marvel's Spider-Man: Miles Morales incelemesi!