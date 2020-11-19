Marvel's Spider-Man: Miles Morales İncelemesi

Evet, Spider-Man şehre bir kez daha geri dönüyor. Ancak bu defa ne örümcek aynı örümcek, ne de şehir aynı şehir. Zira PlayStation 5 ile beraber New-York şehri baştan aşağı değişmişken, Peter Parker da bu oyunda yok. İlk oyunu oynamış olanlar hatırlayacaklardır; artık bir başka örümcek güçleri olan süper kahramanımız daha var; kendisi de bu oyuna adını veren Miles Morales.
Kim bu Miles Morales diyecek olursanız, aslında Marvel evreninde tabii ki yeri olduğunu ve Marvel'ın, Ultimate Evren'i içinde yer verdiği bir alternatif olduğunu söyleyerek bu kısmı hemen geçebiliriz. İlk oyundan da tanıdığımız Miles bu oyunda ana kahramanımız ve Peter ise bu bölümde hak ettiği tatilde.
2 yıl önce çıkan ve geliştirici ekip Insomniac Games'in bugüne kadarki en keyifli Örümcek Adam oyunu olan Marvel's Spider-Man, Peter'ın ilk örümcek ısırığının 8 yıl sonrasını konu ediyordu. Ancak Miles henüz toy ve örümcek güçleri çok ama çok yeni. Bunu da zaten şehirde ağ atarak uçtan uca dolaşırkenki beden dilinden anlayabiliyorsunuz. Ancak bu oyuna büyük eğlence katmış. Neyse buna döneceğiz.
Bu arada oyunda Peter yok derken, şaka yapmıyoruz; gerçekten yok ve New York bu defa Miles'a emanet. Peter, Daily Bugle için Symkaria Barış Görüşmeleri'ni incelemek üzere yurt dışına MJ'in yanına gidince ortam da Miles'a kalıyor. Ancak Peter öyle başı boş da bırakmıyor tabii ki. İlk oyundaki gibi Miles Morales'in de bir eğitim süreci var. Bizzat Peter'ın hologram görüntüleri tarafından eğitime tabi tutulan Miles -ve tabii ki siz- bu eğitim sürecinde tüm numaraları öğrenebiliyorsunuz. Ancak daha fazlası için kuşkusuz hikayeye atılmanız ve kostümleri açmanız, yeni yetenekleri elde etmeniz lazım. Peki, Miles Morales'in olayı ne?
Oyunun hikayesi yine ilk oyundaki gibi içine çekecek ve oynanışı gayet eğlenceli hale getirecek cinsten. Roxxon adındaki bir enerji şirketi, Nuform adında yeni bir enerji geliştirdiğini açıklıyor. Mekan ise Harlem yakınlarında. Sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan Nuform, tabii ki o kadar da masum değil. Ne kadar masum olmadığını anlamak ve onu durdurmak ise sizin göreviniz. Elbette karşınızda tek grup yok. Underground şebekesi de kötü emelleri için Nuform'un peşinde.
Miles Morales, böylece 2 arada 1 derede New York sokaklarında ağ atıp dolanırken, kuşkusuz hikaye örgüsü onu ve ailesini de içine alıyor ve olaylar gelişiyor. Eğlencesi de burasında gizli, zira tekmelenecek, pataklanacak çok adam var. Fakat oyunun çok uzun olmadığını söyleyelim; 10 – 12 saat arasında tamamlayabiliyorsunuz.
Evet, hikayeyi biraz anlattık. Mekaniklere de geleceğiz, ancak daha önce bahsetmemiz gereken bir konu var ki, o da muazzam grafikler. Evet, Spider-Man Miles Morales, PlayStation 5'in çıkış oyunu. Tabii ki konsol aldıracak kadar güçlü bir yapım olmadığı aşikar. (Ah God of War: Ragnarok olsaydı, ah) Fakat görsel açıdan fazlasıyla tatmin olacağınız bir yapım. Ancak yine de ilk jenerasyon yapım olduğunu unutmamak lazım. Daha sonra çıkacak olan oyunlar PlayStation 5'ten had safhada faydalanma olanağı tanıyacaktır.
Miles Morales'te 2 tip görsel ayar var. Performans modu ve Fidelity modu. Performans modunda oynarsanız 4K/60 kare akıcı bir performans elde ediyorsunuz. Fidelity'te ise RTX, yani Işın İzleme özelliği, gelişmiş aydınlatma ve ek efektlerle zengin bir görsellik sağlıyorsunuz, ancak fps 30 kare. Seçim sizin, fakat performans modunun da grafik iyileştirmelerini kotardığını ve şehrin çok güzel göründüğünü söylemeliyiz. O nedenle başta dedik ya, şehir aynı şehir değil diye.
Özellikle açılış sahnesinde Miles ve oyun boyunca yanımızda olacak yakın arkadaşı Ganke'nin sokakta yürürkenki çevre detaylarına dikkatli baktığınızda, tanıdık bir sahne görüyorsunuz. Islak zemin, çevre aydınlatmaları ve dans eden çiftler, RTX'in tanıtımında da bolca kullanılmıştı. RTX'i açıp baktığınızda ışık yansımalarını güzel şekilde görüyorsunuz ve bu da kuşkusuz oyuna görsel açıdan doluluk sağlıyor. Evet, güzel görünmesine güzel, ancak elinizin altında gökdelenler arasında ağ ile savrulan bir Miles Morales olunca, onun temposuna Performans moduyla ayak uydurabildiğinizi söylemeliyiz ki, oyun bu şekilde yağ gibi akıp gidiyor.
Eşik atlayan görsel sınıf ile beraber PlayStation 5'te DualSense de büyük yankı buldu, biliyorsunuz. Titreşim sisteminin yenilenmesi ve daha hissel hale gelmesi, L2 ve R2 tuşlarının uyarlanabilir tetik tuşları olarak karşımıza çıkması ve hoparlörün artık daha etkin olması, oyunun keyfini bilhassa arttırıyor. Özellikle tetik tuşları ile ağ atıp dolaşırken, tetiklerin kademeli hassasiyetini parmaklarınızın altında hissetmek büyük keyif veriyor.
Pekala, oyunda ne gibi yetenekler ve mekanikler var? Miles Morales de önceki oyun kadar hızlı bir oyun, hatta artık daha hızlı, çünkü Miles'ın daha fazla yeteneği ve geniş bir dövüş yelpazesi var. Yeni güçler oyunu çok daha eğlenceli kılmış durumda. İlk oyunda sık sık başvurduğumuz "düşmanın altında kayıp sırtına vurma ve ardından bitirici vuruşu yapma" kombosuna bu oyunda nadiren başvuracaksınız, zira dediğimiz gibi Miles'ta fazla yetenek yer alıyor. Venom adı verilen biyoelektrik yetenek de daha oyunun başında karşınıza çıkan bir örnek mesela.
Elde ettiğiniz bu yetenekleri de geliştiriyorsunuz ve yine gadget'larla beraber dövüş seçeneklerinizi çeşitlendirebiliyorsunuz oluyor. Kazandığınız XP'ler ve şehirden elde ettiğiniz Token'larla da yine yeni kostümler açıyor, gadget'larınızı ve yeteneklerinizi geliştiriyorsunuz.
Bu arada artık bir "örümcek uygulamanız" da var. Miles'ın arkadaşı Ganke tarafından hazırlanan bu uygulamaya DualSense'in dokunmatik yüzeyini kaydırarak ulaşabiliyorsunuz. Artık çevrenizde sizden kim yardım istiyorsa, size uygulamadan mesaj bırakıyor. Siz de bunları takip ederek New York'u düzen içinde tutmaya çalışıyorsunuz.
Tabii ki bu aşamada da bol bol seyahat ediyor ve ağlarınızı kullanmaktan sakınmıyorsunuz. Evet, tabii ki bu oyunda da bir hızlı seyahat var, ancak açıkçası ilk oyundaki gibi şehirde ağ atarak salına salına dolaşmak fena halde keyifli. Zaten oyunun süresi de oldukça kısa olduğu için, bizce bu keyfi bir de hızlı seyahatlerle daha kısaltmayın. Ha, bu arada yine ilk oyunda olduğu gibi salınırken yaptığınız hareketlerle yine XP kazandığınızı da söyleyelim. Bu da şehirde dolaşmayı daha cazibeli kılıyor.
Sonuç
Spider's-Man Miles Morales, oynaması çok keyifli bir oyun olmuş; bunu çıkmadan önce de tahmin ediyorduk, fakat biraz daha uzun olur diye düşünüyorduk açıkçası. Oyunun temposu hızlı, süresi de az olunca, bu nedenle oyun çok hızlı bitiyor gibi hissediyorsunuz. Neyse ki New Game+ ile yola devam etmek mümkün. Hatta bu serüvende de hala açılacak yeni detaylar bulabilmek sevindirici olmuş. Eğer ilk oyunu severek oynadıysanız, Miles'a da bir selam vermek isteyeceksiniz diye düşünüyoruz.
Yüksek ayrıntılı grafikler, hızlı yükleme süreleri ve RTX desteği ile beraber görsel açıdan çok memnun kaldığımız bir oyun olmasının yanında DualSense ile daha fazla keyifli olduğu da aşikar. Ha, Türkçe dil desteği de olsa çok daha şahane olacaktı. Daha önce Türkçe desteği olacağı açıklanmasına karşın son anda iptal edilmesi üzdü. Bu arada hatırlatmakta fayda var: Spider's-Man Miles Morales yalnızca PlayStation 5'te değil, elbette PlayStation 4 için de çıktı. Sony özel oyunlarından biri olduğu için başka bir platformda ise yok.
Puan: 85
KÜNYE
Tür: Aksiyon / Macera
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Dağıtımcı: Sony Interactive Entertainment
Geliştirici: Insomniac Games
Web: www.playstation.com
Miles Morales Kimdir?
Miles Morales New York'un en yeni Spider-Man'i. Babasının vakitsiz ölümünün ardından Miles, çabucak dostu ve akıl hocası olacak Peter Parker ile tanıştı. Miles kendi genetiğiyle oynanmış Oscorp örümceği tarafından ısırılınca, eşsiz güçlere sahip oldu ve aylar süren ikna sürecinden sonra Peter onu eğitmeyi kabul etti.
Miles East Harlem'daki hayatının sonraki bölümüne başlarken tonla yeni sorumlulukla karşılaşıyor: arkadaşlıklarını sürdürmek, ailede bir siyasetçinin oluşu ve evdeki hayatıyla kahraman hayatını dengelemek. Ufukta beliren bir iktidar kavgası şehri yok etmekle tehdit ederken, ya Spider-Man kıyafetini kendisinin giymesi ya da her şeyi kaybetmeyi göze alması gerekecek.
Peter Parker Kimdir?
Peter Parker orijinal Spider-Man'dir ve Miles Morales'in süper kahraman akıl hocasıdır. Miles'ın babasının travmatik ölümünden sonra Peter, Miles'ı F.E.A.S.T.'te gönüllü bir işe sokarak yanlışlıkla Miles'a kendininkiyle kıyas götürür insanüstü güçler kazandıracak olaylar zincirini tetiklemiş oldu.
O günden beri, Peter gönülsüzce Miles'ı ağ fırlatan çırağı olarak kanatları altına almayı kabul etti ve genç kahramana güçlerini kontrol etmesinde yardımcı olup ona verebildiği hayat nasihatlerini verdi. Peter Daily Bugle için Symkaria Barış Görüşmeleri'ni incelemek üzere yurt dışına MJ'in yanına gidince, geri dönene kadar Miles'ı şehrin yegâne Spider-Man'i olarak görevlendirir.
Rio Morales Kimdir?
Rio Morales Miles'ın annesidir ve yaklaşan New York Belediye Meclisi yarışında yıldızı parlayan bir adaydır. Miles'ın babasının ölümünden sonra Rio ve Miles, Rio'nun doğup büyüdüğü East Harlem'a geri taşınırlar.
Rio çok sevdiği halkını şiddetle savunur ve her zaman dostlarına ve komşularına sahip çıkar. Roxxon Enerji Şirketi yeni East Harlem tesisini kurarken, Rio halkın lideri olarak ortaya çıkmış, hayat dolu memleketini korumak için savaşırken dev şirkete karşı koyar olmuştur.
Ganke Lee Kimdir?
Ganke Lee Miles Morales'in en iyi arkadaşı ve güvenilir sırdaşıdır. Ganke doğduğundan beri Harlem'de yaşamaktadır ve yazılım geliştiriciliğini ilerlettiği Brooklyn Visions Akademisi'nde öğrencidir ve Miles'a çok lazım olan desteği sağlamaktadır. Ganke'nin Mahallenin Dost Canlısı Spider-Man'i uygulaması New Yorkluların süper kahramanlarla etkileşime girişini kökten değiştirmeyi amaçlamaktadır.
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