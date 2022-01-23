Apple, iPhone 13'ün Yardımıyla Cep Telefonlarında Yine 1 Numara Oldu!

Apple, Samsung'u geride bırakarak bir kez daha dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olmayı başardı. Tabii ki bunu, büyük oranda iPhone 13'e borçlu...

  • Ercan Uğurlu
Apple koltuğu Samsung'dan geri aldı

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