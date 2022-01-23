Apple, iPhone 13'ün Yardımıyla Cep Telefonlarında Yine 1 Numara Oldu!

Apple, iPhone 13 serisiyle yine tüketiciler tarafından ilgi odağı olurken iyi giden satışlar ABD'li şirketi bir kez daha liderlik koltuğuna taşıdı. Piyasa analizi şirketi Canalys'nin paylaştığı raporlara göre Apple, 2021'in son çeyreğinde toplam satışlarda elde ettiği yüzde 22'lik pazar payı ile yüzde 20 satış başarısı gösteren en büyük rakibi Samsung'un önünde yer almış durumda. Böylece Apple, dünyanın en büyük telefon üreticisi olarak liderlik koltuğunu geri aldı.
Canalys Analisti Sanyam Chaurasia konuyla ilgili olarak, "Apple, iPhone 13'ün performansı sayesinde 3 çeyrek sonra akıllı telefon pazarının zirvesine geri döndü," derken, ABD'li şirketin yeniden listenin en üstüne oturması kuşkusuz Samsung'u üzmüş durumda.
Apple'ın liderlik koltuğuna oturması Samsung'u 2'inci sıraya düşürürken, Xiaomi ise yüzde 12 ile 3'üncü sırada yer alıyor. Listenin 4'üncü sırasında yüzde 9 ile Oppo bulunurken, onu yüzde 8'lik pazar payı ile Vivo takip ediyor.
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