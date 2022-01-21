Galaxy S22 Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Heyecanlandıran Yeni Sızıntı!

Samsung Galaxy S22'yi ilk kez görmeyi umduğumuz bir sonraki büyük Samsung Unpacked etkinliğinin Şubat 2022'de yapılacağı zaten neredeyse kesindi. Henüz kesin lansman tarihi açıklanmasa da, Samsung MX Başkanı TM Roh'un yeni bir blog yazısı, lansmanın Şubat ayında gerçekleşeceğini doğruladı. Şimdi ise, gelen yeni bir sızıntıya göre kesin tarih de ortaya çıkmış olabilir.
Ice Universe tarafından açıklanan sızıntı, lansman tarihi olarak 9 Şubat'ı işaret ediyor. Hatta etkinliğin tam saati bile veriliyor: 18.00...
Daha önceki iddialar, Galaxy S22'nin çıkış tarihinin 25 Şubat olarak belirlendiğini söylüyordu. Ancak Ice Universe'in güvenilir bir kaynak olduğunu unutmamakta yarar var. Yine de, Samsung Unpacked için resmi tarihi duyana kadar bir süre daha beklememiz gerekecek.
Roh'un blog yazısına geri dönelim... Roh, yazıda yeni nesil Galaxy S telefonlarından şöyle bahsediyor: "Şubat 2022'de Unpacked'de, sizi şimdiye kadar geliştirdiğimiz en dikkate değer S serisi cihazla tanıştıracağız. Yeni nesil Galaxy S burada, Samsung Galaxy'mizin en büyük deneyimlerini tek bir cihazda bir araya getiriyor."
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