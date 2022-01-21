Galaxy S22 Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Heyecanlandıran Yeni Sızıntı!

Samsung'un yeni Galaxy S22 serisi telefonlarını tanıtacağı Unpacked etkinliğinin tarihi, ve hatta saati bile sızdı. Ama yeni sızıntı, daha öncekilerden biraz farklı...