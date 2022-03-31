Apple, iPhone 14 Üretiminde Sorun mu Yaşıyor?

Bir süredir ortalıkta dolaşan gecikme iddialarının aksine, iPhone 14 Eylül ayında, yani normal tarihinde piyasaya sürülecek. Şubat ayında programa göre başladığı bildirilen deneme üretiminin ardından, şimdi telefonun mühendislik doğrulama aşamasına girdiği söyleniyor.
Bunu bir tedarik zinciri anketi yoluyla öğrendiğini söyleyen kişi, Haitong International Securities'den analist Jeff Pu. Ona göre gecikme yaşanması beklenmiyor ancak halen devam eden Covid salgınının üzerine eklenen savaş durumu göz önüne alındığında, olası bir kötü sürprize hazırlıklı olmakta da yarar var.
iPhone 14 serisinin diğer detaylarını da paylaşan Pu, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in daha önce de duyduğumuz gibi yeni bir 48MP ana kameraya sahip olacağını söyleyerek, giriş seviyesi modelin geçtiğimiz yıla göre daha büyük bir ekrana sahip olacağını belirtti.
Pu'nun söylediğine göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ise, muhtemelen mevcut modellerdeki 3x optik yakınlaştırma yerine 5x optik yakınlaştırmaya sahip bir periskop kameraya sahip olacak.
Ayrıca Pu, Apple'ın bazı 2024 iPad'leri OLED ekranlarla donatacağını da iddia ediyor. Özellikle Apple'ın, şu anda yalnızca iPad Pro serisi tarafından kullanıldığını gördüğümüz boyutlar olan 11 inç ve 12.9 inç modellere de bu ekran teknolojisini getireceği söyleniyor.
iPhone 15'in muhtemelen büyük bir kamera yükseltmesine sahip olacağı göz önüne alındığında, telefonunuzu her yıl yenilemediğinizi varsayarsak, iPhone 14'e geçmenin ne kadar mantıklı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ne yazık ki iPhone 15 bir yana, iPhone 14 serisinin neler sunacağını bile bilmediğimiz için buna kesin olarak cevap vermek için çok erken.
Ancak bu yılki önemli yükseltmelerin Pro modellerle sınırlı olması, mevcut 12MP kameranın yerine 48MP ana kamera kullanılması ve bir çentik yerine kamera delikleri bulunması muhtemel görünüyor.
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