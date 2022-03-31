Apple, iPhone 14 Üretiminde Sorun mu Yaşıyor?

Giderek artan gecikme iddialarına rağmen, iPhone 14 üretiminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğine yönelik önemli bir sızıntı ortaya çıktı.

  • Levent Öztürk
Apple, iPhone 14 Üretiminde Sorun mu Yaşıyor?

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