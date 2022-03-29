Wordle Türkçe'de en başarılı iller ve en zor bulunan kelime

Yerli haber uygulaması Bundle bir süre önce Wordle Türkçe'yi bünyesine kattığını duyurmuştu. Bundle Wordle Türkiye karnesini paylaştı. Açıklamaya göre Şubat 2022'de Bundle bünyesine katılan Wordle Türkçe 2,5 milyon kişiye ulaştı. Oyunda şu istatistikler ortaya çıktı:
En Zor Kelime Elips Oldu
Wordle Türkçe oyuncularının bulmakta en çok zorlandığı kelime "Elips" oldu. Oyuncuların %51'i kelimeyi ancak dördüncü ve sonraki denemelerinde bulabildi. Oyuncuların ortalama kelime tahmin süresi ise 3 dakika 32 saniye.
En Çok Gece Saatlerinde Oynanıyor
Her gece 00.00 - 01.00 saatleri arasında ortalama 100 bin oyuncu yeni kelimeyi çözüyor. Oyuncuların yüzde 78'inin Wordle'a mobil cihazlardan erişiyor.
En Başarılı İller Sıralaması
Türkiye'nin en başarılı Wordle kullanıcıları Kayseri'de yaşıyor. Kayseri'yi ikinci sırada Kahramanmaraş takip ederken üçüncü sırada İstanbul var.
Wordle Türkçe'de en başarılı iller:
- Kayseri
- Kahramanmaraş
- İstanbul
- Konya
- Adana
- Samsun
- Ankara
- Denizli
- Eskişehir
- Mersin
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