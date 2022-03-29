Sony'den Xbox Game Pass'a Beklenen Cevap: Yeni PlayStation Plus Tanıtıldı!

Sony, PlayStation Plus abonelik hizmetini gerçek bir Xbox Game Pass rakibine çeviren yenilikleri duyurdu. Yeni PlayStation Plus farklı abonelik katmanlarından oluşuyor ve yüzlerce oyuna anında erişim imkanı sunuyor.

Sony'den Game Pass'a Yanıt: Yeni PlayStation Plus

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