Sony'den Xbox Game Pass'a Beklenen Cevap: Yeni PlayStation Plus Tanıtıldı!

Sony, uzun zamandır söylentileri dolanan Xbox Game Pass rakibini nihayet ortaya çıkarttı. Şimdiye dek Project Spartacus adıyla anılan hizmet, temel olarak PlayStation Now'ı PlayStation Plus'a entegre ediyor. Hizmetin ismi yine PlayStation Plus olarak kalmaya devam edecek ancak abonelik katmanına göre ekler kullanılacak.
Tamamen yeni bir PlayStation Plus deneyimi olarak tanımlanan hizmet, Haziran ayında aktif hale gelecek. Seçilecek üyelik katmanına göre aboneler, pek çok PlayStation, PS2, PSP, PS3, PS4 ve PS5 oyununa, Xbox Game Pass'ta olduğu gibi erişim sağlayabilecek.
PlayStation Blog'da ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, PlayStation Plus'ın yeniden yapılandırılması, üç ana üyelik katmanı ve bulut akışının bir seçenek olmadığı belirli pazarlar için dördüncüsü ile Haziran ayında gerçekleşecek. Ana katmanlar PlayStaion Plus Essential, Extra ve Premium olarak adlandırılıyor.
PlayStation Plus Essential
- Mevcut PlayStation Plus üyeliği
- Ayda iki indirilebilir oyun
- Kaydedilmiş oyunlar için bulut depolama
- Çevrimiçi oyun oynama imkanı
- Özel indirimler
- Aylık 9,99 ABD doları / üç aylık 24,99 ABD doları / yıllık 59,99 ABD doları
PlayStation Plus Extra
- Essential katmanındaki her şey
- İndirmek ve oynamak için 400'e kadar PS4 ve PS5 oyunu
- Aylık 14.99 ABD doları / üç aylık 39,99 ABD doları / yıllık 99,99 ABD doları
PlayStation Plus Premium
- Essential ve Extra katmanlarındaki her şey
- İndirmek ve oynamak için orijinal PlayStation, PS2 ve PSP'den 340 adede kadar oyun
- PS4, PS5 veya PC aracılığıyla PlayStation, PS2, PSP, PS3 ve PS4 oyunlarına bulut akışı erişimi
- Zaman sınırlı oyun denemeleri
- Aylık 17,99 ABD Doları / üç aylık 49,99 ABD Doları / yıllık 119,99 ABD Doları
Dördüncü katman ise, PlayStation Plus Deluxe olarak adlandırılıyor ve sadece bulut akışının henüz geçerli olmadığı pazarlarda kullanılabiliyor. Premium katmandan daha düşük fiyatlı olacak, bulut akışının eksik kalmasına alternatif bir dizi özellik sunacak. Deluxe'ün nihai fiyatı açıklanmadı.
PlayStation Now kullanıcıları, mevcut abonelik fiyatında herhangi bir artış olmaksızın Haziran ayında otomatik olarak PlayStation Plus Premium'a geçecek. PlayStation Now ise, artık bağımsız bir hizmet olmaktan çıkacak.
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