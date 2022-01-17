Espri yapan insansı robot herkesin ilgisini topladı

İnsansı robot Ameca'nın teknoloji fuarı CES'te kendisini görmek isteyen ziyaretçilerle diyalog kurduğu anlar bir TikTok kullanıcısı tarafından kaydedildi. Ameca'nın espri yaptığı anları gösteren paylaşım milyonlarca kez izlendi.
İzleyicilerin bazıları robotun konuşmasını korkutucu bulurken, bazıları oldukça etkilendiklerini söyledi.
#Ameca...
Pues nada, @engineered_arts ha creado un robot al que no le falta de nada... Menudo carácter.
Hola, #Matrix.
pic.twitter.com/gHmIEgQAsY https://t.co/nqOXgQPZvW— Xavi Gassó (@XaviGasso) January 15, 2022
Espri Yapıyor!
Videoda, insansı robot Ameca, tavşan şeklinde kulakları olan bir taç takan ziyaretçiye "Tavşan kulaklarını görüyorum" diyor. Sonrasında ise kalabalıktaki bir genç "Erkek arkadaşın var mı?" diye soruyor. Ameca ise "Erkek arkadaşım yok" diye cevap veriyor ve şöyle devam ediyor: Bir arkadaşın için mi soruyorsun?"
Gencin, "Kendim için soruyorum" demesi üzerine Ameca şöyle devam ediyor.: Anlıyorum. Maalesef piyasada değilim. Robotlar ilişki kurmaz. Ya senin erkek arkadaşın var mı?
Robotun bu cevabının ardından bir kişinin "Espri yapıyor!" diye bağırdığı duyuluyor. Çevredeki gülüşmeleri duyan Ameca ise "Bunu evet olarak kabul ediyorum" diyor.
She stared straight into my soul! #ces2022 #Ameca pic.twitter.com/UKzmQe2rMt— Vbunny Go (@VBunnyGo) January 8, 2022
Videos of a life-like robot, known as Ameca, have gone viral online. https://t.co/J2EfaxHCJY pic.twitter.com/OP19U9yGXc— CNN (@CNN) December 9, 2021
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