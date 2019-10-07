Apple'dan iPhone 6S için Ücretsiz Onarım Programı
Apple, açılmayan iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'lar için ücretsiz bir onarım programı başlattı!
Apple, açılmaz hale gelen iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'lar için yeni bir tamir programı daha duyurdu. Firma bu sorunun bozulan bir bileşenden kaynaklandığını doğrularsa, ücretsiz değişim gerçekleştirecek.
Firma, yaptığı açıklamada sorunun sadece Ekim 2018 ile Ağustor 2019 arasında üretilen cihazlarda oluştuğunu, bu tarihlerde üretilen iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ların "bozulabilen bir bileşen" nedeniyle açılmayabildiğini söyledi. iPhone 6'nız bozulduysa, Apple'dan ücretsiz tamir hakkınız olup olmadığını destek sayfasından öğrenebilirsiniz.
Ücretsiz onarım için her zamanki Apple kuralları geçerli: Cihazı bir Apple Store'a veya yetkili Apple satıcısına götürmeniz veya Apple'a postayla göndermeniz gerekiyor. Cihazda birden fazla sorun varsa, bunlar için ücret ödemeniz gerekebilir. Apple, sorunu daha önce para vererek onaranlara ödemede bulunacağını söylüyor.
2015'de piyasaya sürülen, 3D Touch yeniliği ile gelen iPhone 6S ve 6S Plus artık Apple tarafından satılmıyor. iPhone 6S, 3.5mm kulaklık girişine sahip olan son iPhone idi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın