Apple'dan, iPhone'lar İçin Yeni Ve Beklenmedik Bir Sürpriz Daha

Apple, başta iPhone'lar olmak üzere, piyasaya sürdüğü neredeyse tüm cihazları için kimsenin beklemediği, sürpriz bir seçenek sunmak için kolları sıvadı.

Apple'dan yeni iPhone sürprizi

Apple'ın, iPhone'larında kullanmaya başladığı her yeni renk seçeneği, kullanıcılardan büyük bir ilgi görüyor. Ve şimdi Apple, oldukça zor bir işe girişerek, kimsenin beklemediği bir renk seçeneği için hazırlanıyor. En azından ortaya çıkan patent, bize bunu söylüyor.

Bahsettiğimiz seçenek, mat siyah. Mat siyah için zor bir iş dememizin sebebi, bu seçeneğin üretim açısından pek çok zorluk yaratması. Patentte alüminyum, titanyum ve çelikten bahsediliyor ve bu materyallerin mat siyah renkte üretimi oldukça zor. Zaten mat siyah cihazların çoğunlukla plastik olmasının sebebi de bu. Apple'ın patenti, işte bu zorluğun üstesinden gelecek çeşitli üretim tekniklerini anlatıyor. 

Patentin ilginç kısmı, sadece iPhone'lardan bahsetmemesi. iPad, MacBook ve Apple Watch gibi farklı Apple cihazları da patentte kendilerine yer bulmuş durumda. Başka bir deyişle Apple, mat siyah seçeneğini sadece iPhone'ları için değil, diğer cihazları için de planlıyor gibi görünüyor.

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