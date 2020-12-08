iPhone Sahipleri, iOS 14.2 ile Birlikte (Yine) Batarya Sorunu Yaşıyor

Apple'ın yeni iOS 14.2 güncellemesi ile beraber, iPhone'larda eski bir sorun tekrar ortaya çıktı: Kullanıcılar, iPhone'larının bataryasının çok hızlı tükendiğinden şikayetçi...