iPhone Sahipleri, iOS 14.2 ile Birlikte (Yine) Batarya Sorunu Yaşıyor

Geçtiğimiz haftalarda Apple, iPhone 12'den iPhone 6S'e kadar akıllı telefonlar için iOS 14.2 güncellemesini yayımladı ancak bu güncelleme, herkesin istediği kadar düzgün gitmemiş olabilir. Pek çok kullanıcı, güncellenmiş yazılım ile beraber gelen batarya boşalma problemlerinden şikayet ediyor.
Bir Reddit sayfası ve Apple geliştirici forumu üzerindeki yayınlar, 14.2 ile çalışan iPhone'larda büyük batarya düşüşleri ile ilgili sorunları detaylandırıyor. Pek çok telefon, daha öncesine göre çok daha hızlı bir şekilde batarya şarjı kaybediyor gibi gözüküyor.
iOS 14.2 Batarya Sorunu Hangi iPhone'ları Etkiliyor?
Bu problem nispeten yeni iPhone'ları çok fazla etkilemiyor gibi gözüküyor ancak iPhone X ve iPhone 11 de dahil olmak üzere daha eski telefonlar bu sorunu daha fazla yaşıyor. Ancak bu problemi yaşayanlar arasında en az bir iPhone 12 Pro Max sahibi de bulunuyor.
Apple bu sorun hakkında henüz resmi bir yorum yapmış değil ve problemin ne kadar yaygın olduğunu belirlemek de kolay değil. Eğer bir yazılım düzeltmesi gerekiyorsa, geçmişe bakıldığında Apple bu çözümü sunmak için yavaş davranmayacağı tahmin edilebilir.
Örneklere baktığımızda ise bir iPhone 11 kullanıcısı, daha önce günü yaklaşık %40 şarj ile bitirirken artık telefonunu öğleden sonranın ortasında şarj etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Diğerleri ise internette gezinmek gibi basit işlemlerde bile iPhone'larının ısındığını (genellikle aşırı çalışan bir işlemcinin işareti) söylüyor.
İnternet üzerindeki tartışmalara bakıldığında, bu probleme katkıda bulunabileceği tahmin edilen, COVID-19 takip uygulamalarına kadar pek çok öneri bulunuyor. Ancak genel ortak noktanın iOS 14.2 güncellemesi olduğu da rahatlıkla görülebiliyor.
Ayrıca bahsi geçen sorunların büyük bir kısmı iPhone'ları içerse de, bazı iPad'ler de etkilenmiş gibi gözüküyor. Mesajlardan birinde, bir 2018 iPad Pro'nun iPadOS 14.2 ile aynı problemi yaşadığı ve uçak moduna alındığında bile problemin devam ettiği söyleniyor.
Bu, bir iOS 14 yayımının iPhone kullanıcılarının bataryadan şikayet etmelerine sebep olduğu ilk sefer de değil. Yazılım güncellemesi ilk sunulduğunda hem iPhone hem de Apple Watch'a sahip olan bazı kullanıcılar batarya ömrü problemlerinden şikayet etmekteydiler. Bu sorun için resmi çözüm ise her iki cihazı da reset'lemekti...
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