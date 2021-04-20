Apple'dan, iPhone Şarj Aleti Savunması İçin Bir Rapor Daha Geldi

Apple, şarj adaptörlerine iPhone 12 serisi ile beraber kutu içinde vermeme kararı almıştı. Bu karar yalnızca iPhone 12 serisini kapsamıyor, bundan sonraki tüm telefonlarını da içeriyordu. Bu kararı ile çok eleştirilen ve bunun karşılığında çevre duyarlılığından bahseden Apple'ın, iPhone'ları içinden şarj cihazlarını çıkartmasına karşın ürünlerinde herhangi bir fiyat indiriminde bulunmamış olması da tepki toplamıştı. Apple, şimdi yine benzer bir açıklamada bulunmuş.
Apple, hazırladığı 2020 mali yılını kapsayan 2021 Çevresel İlerleme Raporu'nda 861 bin ton bakır, çinko ve kalay tasarrufu sağlayacaklarını belirtirken, CO2 emisyonlarını düşürdüklerini ve enerji kullanımından da tasarruf ettiklerini açıkladı.
Raporun açılış mektubunda Apple'ın çevre, politika ve sosyal girişimlerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson, "Şirket olarak, gezegenimiz ve halkımız için daha güçlü, daha sağlıklı bir gelecek yaratmak için her zamankinden daha acil bir şekilde ilerlediklerini söylerken, bu politikalarının iklim değişikliğine karşı mücadele için atılmış bir adım olduğunun da altını çizmiş. Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.
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