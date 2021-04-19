Dünya'daki Herkes Aynı Anda Okyanuslara ve Denizlere Girerse Ne Olur?

Eğer Dünya'daki herkes aynı anda okyanuslara ve denizlere girse ne olur? Bu ilginç sorunun cevabına, matematiği kullanarak yaklaşmak mümkün gibi görünüyor. Ancak öncelikle bu sorunun çok daha küçük ölçekli bir örneğinden başlamakta yarar var.
Bir küveti tamamen doldurup içine girerseniz, sonrasında etrafında temizlemeniz gereken kayda değer bir ıslak alan oluşacaktır. Su, vücudunuz tarafından itildiği için ve küvetin altı ve yanları katı parçalardan oluştuğu için taşacaktır.
Bir cismin uzayda kapladığı alan hacim olarak adlandırılıyor. Küvetten taşan su miktarı da vücudunuzun hacmine eşit olacaktır.
Küvetin yarıya kadar dolu olduğu duruma bakılırsa da, küvete girmenizle beraber vücut hacminiz suyu yine yerinden edecek ve yükselmesine sebep olacaktır. Suyun yükseldiği miktarı da birkaç basit matematik işlemi ile hesaplamanız mümkün.
Öncelikle bu örneği basitleştirmek için küvetin dikdörtgen tabanlı bir kutu olduğunu varsayalım. Suyun yükseleceği miktarı, küvete oturduğunuzda ne kadar hacim eklediğinizi ve bu hacmi ne boyutta bir alana yaydığınızı hesaplayarak bulmamız mümkün. Suyun yükselme miktarı, eklenen hacmin alana bölünmesiyle hesaplanabilir.
Küvetin 1,5 metre uzunluğunda ve 60 santimetre genişliğinde olduğunu varsayalım. Bu alan 0,9 metrekare olacaktır. Vücudumuzun hacmini hesaplamak için de benzer bir basitleştirme yapabilir ve kendimizi de dikdörtgen tabanlı bir kutu gibi düşünebiliriz. Bir kez daha 1,5 metre uzunluğunda, 60 santimetre genişliğinde (soldan sağa) ve 30 santimetre derinliğinde (önden arkaya) olduğumuzu varsayalım. Bu durumda vücut hacmimiz 1,5x0,6x0,3 metreküp, yani 0,27 metreküp olacaktır.
Küvete oturduğunuzda vücudunuzun hacminin yaklaşık yarısını eklediğinizi düşünürsek, bunun anlamı suyun, vücudunuzun hacminin yarısının küvetin alanına bölünmesi kadar yükseleceği olacaktır. Yukarıdaki varsayımları kullanarak bunun (0,27/2)/0,9 yani 0,15 metre, ya da 15 santimetre olduğunu hesaplayabiliriz.
Okyanus ve Denizler Dev Bir Küvet Olsaydı...
Okyanusları da devasa bir küvet olarak düşünebiliriz. Dünya'nın yüzeyinin %70'inden fazlası su ile kaplı ve bu da, küvetimizin alanının yaklaşık 360 milyon kilometrekare olduğu anlamına geliyor. Suyun ne kadar yükseleceğini hesaplamak için, suya oturacak insanların hacmini bulmamız ve bu okyanus alanına bölmemiz gerekiyor.
Şu anda Dünya'da neredeyse 8 milyar kişi bulunuyor. Tabii ki bebeklerden yetişkinlere insanlar pek çok farklı boyuta ve hacme sahip. Ancak hesap kolaylığı için ortalamada 150 santimetre uzunluğunda, yani bir çocuktan biraz daha uzun olduğumuzu varsayarsak ortalama hacmimizin 0,27 metreküp olduğunu söyleyebiliriz. Suya oturma ile bir kez daha sadece hacmimizin yarısının suya girdiği varsayılırsa ve 8 milyar insan olduğu varsayılırsa, toplam 1.080.000.000 metreküp suyun yer değiştirmesine sebep olacağımız söylenebilir.
Ancak bu sayı muazzam gözükse de, okyanusun alanına bölünmesi gerektiğini unutmayın. Küvet hesabında yapıldığı gibi bu 1.080.000.000 metreküp hacmi 360 milyon kilometrekare (3,6x1014 metrekare) alana böldüğümüzde elde ettiğimiz sayı ise sadece 0,000003 metre, yani 0,0003 santimetre oluyor. Herkes tamamen suyun içerisine girse bile bu sayı sadece 0,0006 santimetre, yani yaklaşık bir saç teli kadar oluyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın