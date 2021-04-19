Dünya'daki Herkes Aynı Anda Okyanuslara ve Denizlere Girerse Ne Olur?

Dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar, aynı anda okyanuslara ve denizlere girse ne olur? Şaşırtıcı hesaplama, bize bu ilginç sorunun cevabını veriyor...