Yeni İddiaya Göre Galaxy Z Flip 2 Hiç Tanıtılmayacak. Ama Onun Yerine...

Yeni bir iddia, Samsung'un Galaxy Z Flip 2 isimli bir katlanabilir telefonu hiç tanıtmayacağını söylüyor. Ama bu durum, Z Flip serisinin bittiği anlamına da gelmiyor.