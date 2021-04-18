Yeni İddiaya Göre Galaxy Z Flip 2 Hiç Tanıtılmayacak. Ama Onun Yerine...

Samsung'un Galaxy Z Flip 2'yi bu yılın ilk yarısında tanıtması bekleniyordu. Bu tanıtım, bir önceki telefonun izinden gidilmesi anlamına gelecekti. Ancak beklenen tanıtım gerçekleşmedi. Daha sonra gelen haberler ise cihazın 2021'in ikinci yarısında sunulacağını öneriyordu.
Şimdi ise yeni bir iddia daha var. Bu iddiaya göre Samsung, Galaxy Z Flip 2'yi hiç tanıtmayabilir. Ancak bunun, firmanın midye biçiminde yeni bir katlanabilir telefona sahip olmayacağı anlamına gelmediğini söyleyelim. Büyük ihtimalle, telefon Galaxy Z Flip 2 olarak adlandırılmayacak.
Birkaç farklı güvenilir kaynaktan alıntı yapan yeni bir rapor, Samsung'un yeni midye-katlanabilir telefonunun Galaxy Z Flip 3 olarak adlandırılacağını iddia ediyor. Söylenene göre Samsung, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerinin adlandırmalarındaki sayıları eşitlemek istiyor.
Samsung şimdiden iki tane Galaxy Z Fold cihazını sunmuş durumda ve bu yıl sunulması beklenilen cihazın da Galaxy Z Fold 3 olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor. Söylenilene göre Samsung, her iki telefonu beraber Temmuz ayında tanıtacak.
Bu yüzden de Galaxy Z Flip 2 ile beraber Galaxy Z Fold 3'ün tanıtılması tüketiciler için kafa karıştırıcı olabilir. Temel olarak eşlik eden "2" rakamından dolayı Galaxy Flip 2'nin, Galaxy Z Fold 3'e göre daha eski bir model olduğu düşünülebilir. Tahmin edilebileceği gibi bu, Samsung'un vermek istediği bir mesaj değil.
Bu yüzden de firma için en kolay ve hızlı pazarlama çözümü, yeni telefonu Galaxy Z Flip 2 yerine Galaxy Z Flip 3 olarak adlandırmak olacaktır.
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