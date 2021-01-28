Apple, iPhone Satışlarının Büyük Yardımıyla Yine Rekor Gelir Açıkladı

Apple, gelirleri ile rekor kırmaya devam ediyor. iPhone satışlarının büyük desteği ile yükselen firma, göz kamaştırıcı bir başarıya daha imza attı.

iPhone satışları, Apple'ı "uçurmaya" devam ediyor

Apple bugün 2021 mali yılının ilk çeyreği (2020 yılının son çeyreği) gelir verilerini açıkladı. Söylenebilecek tek şey, rakamların göz kamaştırdığı. Firmanın gelirleri 111,4 milyar dolar olarak rapor edildi, bu da geçmiş yıl aynı çeyreğe göre yüzde 21 artışa işaret ediyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, özellikle Noel tatili sezonu bu döneme ait olduğu için satışların büyük bir kısmı iPhone satışlarından oluşuyor. Şirket sadece iPhone satışlarından 65.597 milyar dolar gelir elde etti. En büyük ikinci kategori ise 15.761 milyar dolar kazandıran Apple hizmetleri oldu. Geçtiğimiz yıl bu rakam sadece 12.715 milyar dolardı.

Kısacası Apple, iPhone sayesinde güç kazanmaya her geçen yıl devam ediyor. Toplam geliri oluşturan diğer kalemler ise, yine iPhone gelirlerinin gerisinde kalıyor. Yola bir bilgisayar üreticisi olarak çıkan Apple'ın bugünün mobil devi haline gelmiş olması hem ilginç, hem de alkışı hak eden bir durum.

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