Samsung, Galaxy S21 Ultra'nın Gizli Silahını Açıkladı

Samsung, Galaxy S21 Ultra hakkında bugüne kadar açıklanmayan yeni bir detayı daha açıkladı...

  • Ercan Uğurlu
İşte Galaxy S21 Ultra'nın Bilinmeyen Özelliği

Samsung, geçtiğimiz 14 Ocak'ta yeni Galaxy S21 serisini tanıtmıştı. 3 modelden oluşan yeni ailenin tepe modeli Galaxy S21 Ultra olurken, bu telefon diğer 2 modele göre daha gelişmiş özellikler gösteriyor. Galaxy S21 Ultra hakkında pek çok detay biliniyor, ancak bunlar arasına yenileri eklenmeye devam ediyor. Telefona ilişkin yeni bir bilgi ise direkt Samsung tarafından verilmiş durumda.

Samsung'un açıklamasına göre Galaxy S21 Ultra, sektörde bir ilke imza atıyor. Samsung, telefonun ekranında kullandığı OLED panelin, piyasada ilk kez kendileri tarafından kullanıldığını söylerken, bu yeni nesil OLED teknolojisinin daha yüksek derecede pil tasarrufu sağladığını açıklamış.

Galaxy S21 Ultra'da kullanılan yeni OLED panelin, diğer OLED panellere göre tam yüzde 16 oranında daha yüksek batarya tasarrufu sağladığını açıklayan Samsung, böylece telefonla ilgili bilinmeyen bir detayı daha gün yüzüne çıkarmış oldu. Elbette bunun pratikte nasıl bir performansa imza attığını göreceğiz. Yakında sizlerle paylaşacağımız Galaxy S21 Ultra'nın şu ana kadar gördüğümüz pil performansı iyi seviyede. 120Hz ekran tazeleme hızı ve yüksek çözünürlük ile beraber şimdilik memnun edici sonuçlar üretiyor. Daha detaylı bilgiyi ve pil ömrüne ilişkin notlarımızı, Galaxy S21 Ultra incelemesinde önümüzdeki hafta aktaracağız.

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